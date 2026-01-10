Dit gelekte onderdeel verklapt de toekomst van de iPhone (iPhone-nieuws #2)

Tijdens CES heeft een bedrijf een hardware-onderdeel gepresenteerd dat zo goed als zeker naar de Apple-devices komt. En het verklapt véél over de toekomst van de iPhone. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Er komen grote veranderingen voor de iPhone aan! Volgens geruchten werkt Apple aan de eerste vouwbare iPhone, die mogelijk dit jaar verschijnt. En het eerste onderdeel is nu al gelekt!

Het is al langer de verwachting dat Apple met een vouwbaar apparaat komt, zo zijn er eerder al berichten opgedoken over een iPhone, iPad en zelf MacBook Fold. De iPhone Fold lijkt er nu echt te komen, want het vouwbare display is mogelijk al gepresenteerd aan het grote publiek.

Spotify is weer uitgebreid met een slimme functie! In december kijk je traditiegetrouw terug op het jaar met Spotify Wrapped. Dat was in 2025 niet anders met de uitgebreidste Spotify Wrapped in jaren. Voor abonnees van Spotify is dit jaarlijks één van de momenten om naar uit te kijken, maar dat is met de nieuwe feature van de muziekdienst niet meer nodig. Je kunt nu op ieder moment je luisterstatistieken inzien. Wij laten je zien waar je de statistieken vindt.

Op je iPhone, iPad en Mac(Book) staat standaard een aantal applicaties van Apple zelf. Eén daarvan is de Weer-app, waarin je de weersvoorspellingen van plekken in de buurt en over de hele wereld kunt zien. De Weer-app is één van de meestgebruikte applicaties van Apple zelf, maar bepaalde functies moet je wel zelf inschakelen.

Bij bijzondere of gevaarlijke weersomstandigheden kan de applicatie je namelijk tijdig waarschuwen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je naar buiten gaat. Zo activeer je dat.

Je hebt de afgelopen week misschien al heel wat sneeuwfoto’s gemaakt, maar het kan altijd beter. En dat gaat zeker lukken met deze 5 handige tips voor het fotograferen van sneeuw met je iPhone! Dit weekend is er weer volop sneeuw voorspeld dus ga vooral naar buiten en probeer al onze trucjes uit

Er komt weer een update aan voor je iPhone! Het is inmiddels even geleden dat Apple iOS 26.2 heeft uitgebracht, die softwareversie verscheen in december. Op de achtergrond werkt het bedrijf aan de release van iOS 26.3, waarmee verschillende verbeteringen naar je iPhone komen. Apple heeft de officiële releasedatum van de update nog niet aangekondigd, maar houdt vaak dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies. Wij praten je even bij.

De app Apple Kaarten werd aanvankelijk niet bijzonder goed ontvangen als navigatiesoftware, maar is inmiddels flink verbeterd. Flitsmeister is al lang populair voor het lokaliseren van flitsers en ondertussen kun je er ook al een hele tijd mee navigeren. We vergelijken de apps op een aantal verschillende onderdelen en vertellen je waar je beter voor kunt kiezen.

Heb jij je iPhone in september 2025 bijgewerkt naar iOS 26? En werkt je telefoon sindsdien niet meer naar behoren? In dat geval is de kans groot dat je met een groot probleem in iOS 26 te maken hebt. Met de grote update kwamen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar helaas kwam er ook een vervelende softwarefout naar de iPhone. Deze zorgt ervoor dat iPhones vastlopen als gebruikers applicaties of widgets proberen te verplaatsen.

Heb jij de AirPods Pro 3 in december cadeau gekregen? Of heb je ze zelf al eerder aangeschaft? In dat geval hebben we slecht nieuws, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van de AirPods Pro 3. De derde generatie van de AirPods Pro werd in september 2024 aangekondigd en is voorzien van een reeks nieuwe functies. Zo zijn dit de eerste AirPods met een hartslagmeter, die je hartslag registreert tijdens het sporten. Dit gaat er allemaal veranderen in de nieuwe versie.

Normaal gesproken zou Apple in september 2026 de iPhone 18-serie uitbrengen, die bestaat uit de iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Maar Apple heeft dit jaar andere plannen. Het ziet er volgens bronnen namelijk naar uit dat één iPhone uit de 18-serie pas later komt, namelijk pas in 2027! Wij leggen je uit wat er aan de hand is.

