iOS 26.5 komt snel – inclusief deze 3 handige functies (iPhone-nieuws #19)

Het duurt niet meer lang tot iOS 26.5 uitkomt, en daar zitten meer handige functies in dan je denkt. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Apple verklapt: deze 3 nieuwe functies komen met iOS 26.5 naar je iPhone
Apple heeft inmiddels de Release Candidate uitgebracht van iOS 26.5, en dat betekent dat de definitieve update niet lang meer op zich laat wachten. In de beschrijving van de nieuwste testversie van iOS 26.5 verklapt Apple drie nieuwe functies voor de iPhone. Wij hebben ze alvast voor je getest en praten je bij over de nieuwe mogelijkheden.
WhatsApp heeft per direct een nieuwe knop – dit kun je ermee
Gebruik jij regelmatig WhatsApp? In dat geval is je vast al opgevallen dat er een nieuwe knop verschijnt, zodra je WhatsApp opent op je smartphone. Meta heeft een nieuwe button toegevoegd in de vorm van een paarse cirkel. Deze wordt automatisch getoond als je jouw lijst met alle gesprekken in WhatsApp bekijkt. Klik je op de knop? Dan krijg je toegang tot alle functies van Meta AI in de berichtendienst.
iPhone 18 Pro release: op deze datum verschijnen de nieuwe iPhones van 2026
De iPhone is het belangrijkste product van Apple en zorgt voor het overgrote deel van de inkomsten. Een van de manieren waarop Apple de iPhone-tak gezond houdt, is door elk jaar nieuwe topmodellen te lanceren. Al jarenlang worden die nieuwe iPhone-modellen in september gepresenteerd – en alles wijst erop dat dit ook dit jaar weer het geval is. Maar mogelijk verstoort een feestdag dit jaar het gebruikelijke ritme …
Deze 3 instellingen op je smart-tv móét je echt nu direct aanpassen
Een beperking van de beeldkwaliteit merk je misschien nog wel op, maar dat jouw smart-tv dankzij de standaardinstellingen mogelijk data deelt met fabrikanten en adverteerders waarschijnlijk niet. Het goede nieuws is dat je het met een paar simpele tweaks kunt oplossen. Wij vertellen je waar de opties doorgaans zitten en hoe je optimaal gebruikmaakt van je slimme televisie.
Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen: om deze toestellen gaat het
Onlangs kwamen er berichten over oplaadproblemen met een aantal van de nieuwste iPhone-modellen naar buiten. Dat kwam nadat een iPhone Air na het opladen niet opstartte en ook geen rood batterijpictogram liet zien. Daarna werd duidelijk dat verschillende gebruikers dit probleem al eerder hadden gemeld op websites zoals Reddit en iFixit Answers. En ook andere iPhones hebben er last van. Dit moet je weten en zo los het op.
Deze AI-app kun je binnenkort gebruiken in CarPlay (maar die wil je niet)
CarPlay krijgt er weer een nieuwe applicatie bij! Apple voerde in iOS 26.4 grote veranderingen door bij CarPlay, want het besturingssysteem heeft sinds die softwareversie ondersteuning voor een nieuwe categorie aan applicaties. Apple staat sinds iOS 26.4 AI-apps toe in CarPlay, terwijl je die eerst nog niet kon gebruiken in de auto. Inmiddels zijn de eerste chatbots beschikbaar in CarPlay, waaronder ChatGPT en Perplexity. Daar komt binnenkort nog een AI-app bij, maar die wil je waarschijnlijk niet op je telefoon hebben.
Let op: deze nieuwe WhatsApp-functie heeft één groot nadeel
In WhatsApp hebben groepsgesprekken er een langverwachte functie gekregen. Je kunt nieuwe groepsleden voortaan toegang geven tot de geschiedenis van het gesprek. Dat is een grote verandering, want eerder konden nieuwe groepsleden de inhoud van het gesprek niet teruglezen. Dat is nu wél het geval en die nieuwe functie in WhatsApp heeft zowel een voor- als een nadeel.
Deze populaire iPhone-app wordt véél beter in iOS 27 – dit kun je verwachten
Apple brengt met de komst van iOS 27 grote veranderingen naar een populaire iPhone-app, die daardoor ook gelijk een heel stuk slimmer wordt. Wij vertellen je om welke app het gaat, wat de nieuwe functies zijn en wat je er uiteindelijk aan hebt. Spoiler: uiteraard gaat het hierbij om een heleboel nuttige Apple Intelligence-functies voor de app in kwestie.
Spotify voegt nieuwe knop toe – die veel belangrijker is dan je denkt
Spotify komt met een belangrijke verandering! De muziekdienst heeft aangekondigd artiesten te gaan verifiëren. Om dat te doen voegt Spotify een nieuwe knop toe, waaraan je kunt zien dat de muziek door een bestaande artiest is geproduceerd. Op die manier maakt Spotify duidelijk onderscheid tussen artiesten en muziek die is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat is ook wel nodig, want er zijn steeds meer nummers te vinden die met AI zijn gemaakt.
