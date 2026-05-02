De iPhone krijgt een nieuwe naam in 2026! (iPhone-nieuws #18)

In september verschijnt de nieuwe iPhone en Apple kiest dan een andere naam. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
iPhone krijgt een nieuwe naam in 2026 – en dat is niet zonder reden
Apple werkt inmiddels al geruime tijd aan de nieuwe generatie van de iPhone. In september van dit jaar staan er drie iPhones op de planning, maar de line-up ziet er deze keer heel anders uit dan in voorgaande jaren. Daarnaast komt er ook nog een verandering in de naam. Geen onbekende naam, maar wel voor de iPhone.
Apple Wallet op je iPhone wordt veel slimmer (door deze feature)
iOS 27 voegt allerlei nieuwe functies toe die voornamelijk onderdeel zijn van Apple Intelligence. De slimme techniek van het bedrijf wordt uitgebreid naar steeds meer applicaties van Apple. Eén app daarvan is de Apple Wallet-app, die veel slimmer wordt door een van de nieuwe functies in iOS 27.
ChatGPT vs Claude: de verschillen zijn groter dan je denkt
AI-chatbots lijken steeds meer op elkaar, maar schijn bedriegt. Zowel ChatGPT als Claude zijn slimme assistenten die teksten schrijven, vragen beantwoorden en met je meedenken. De iPhone-apps werken daarnaast ook nog eens op een vergelijkbare manier. Toch is de insteek van beide apps best wel anders.
Deze AirTag-functie moet je direct inschakelen – op je iPhone én iPad
Een AirTag delen met anderen is mogelijk sinds het verschijnen van iOS 17. Voor die tijd kon dat helemaal niet. Alleen de eigenaar van de tracker zag de AirTag toen terug in de Zoek mijn-app onder ‘Objecten’. Inmiddels kun je de locatie van de tracker in totaal met vijf andere Apple-gebruikers delen.
iPhone 18 Pro (Max) krijgt heel nieuw onderdeel (dat erg handig is)
De toeleveranciers van Apple zijn inmiddels begonnen met de productie van allerlei onderdelen voor de volledige aankomende iPhone 18-serie. Volgens een nieuw gerucht zit daar onder meer een gloednieuw onderdeel bij, dat naar verluidt is bedoeld voor zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max.
Waarom je eens op de noodgeval-knop van je iPhone moet tikken
Je bent hem vast al wel eens tegengekomen wanneer je je iPhone wilt ontgrendelen: in het scherm waar je toegangscode kunt invoeren, staat linksonder de knop ‘Noodgeval’. De kans is best groot dat je daar niet op durft te tikken. Toch moet je dat zomaar eens een keer doen.
WhatsApp-chats beter beveiligen: zet deze instelling héél snel aan
De reservekopie die je van je WhatsApp-chats kunt maken, is niet versleuteld. Er is wel een optie om die back-ups te versleutelen met end-to-end-encryptie, maar die optie staat niet standaard ingeschakeld. Wanneer je een back-up maakt, zijn je chats dus onbedoeld zichtbaar voor WhatsApp en Apple.
Microsoft Surface vs MacBook Neo: zo groot zijn de (prijs)verschillen
Apple heeft in 2026 de goedkoopste MacBook ooit uitgebracht: de MacBook Neo. Daar zit geen computerchip in, maar een snelle iPhone-chip. Verder is het toetsenbord niet verlicht en wordt er ook geen oplader meegeleverd. We vergelijken de MacBook Neo met de Surface Laptop 13 van Microsoft.
