EU komt met héle grote verandering voor smartphones (iPhone-nieuws #17)

Smartphones in de Europese Unie moeten vanaf 2027 aan nieuwe eisen voldoen, die grote gevolgen hebben. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het wordt een speciaal jaar voor Apple, want Tim Cook stopt na vijftien jaar als CEO van het bedrijf. Dat betekent dat er een einde komt aan een bijzonder tijdperk bij het bedrijf. Dit wordt zijn opvolger!

Er komt weer nieuwe wetgeving aan binnen de Europese Unie! De Europese Commissie heeft een nieuwe wet aangenomen, die grote gevolgen heeft voor alle smartphones in Europa. Dit gaat er veranderen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel moderne smart-tv’s zitten bomvol slimme technieken, die automatisch het beeld verbeteren. Heb je een smart-tv, dan is de kans groot dat er een instelling op zit die zorgt voor een beter beeld – alleen moet je die wel inschakelen.

Er komt een grote verandering aan voor Apple Kaarten! Apple heeft bekendgemaakt dat de navigatiedienst wordt uitgebreid met een functie die we eerder bij Google Maps en Waze zagen. Helaas is dat geen goed nieuws.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In 2026 verschijnt weer een nieuwe generatie van de iPhone en die wordt volgens geruchten duurder dan ooit. Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhones? Dit is de verwachte prijs van de iPhone in 2026!

Apple houdt er ieder jaar van om met een paar nieuwe kleuren te komen voor de Pro-modellen, en dat lijkt bij de iPhone 18 Pro (Max) niet anders te zijn. We kunnen dit keer vier tinten verwachten die nét even anders zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft een flinke hint gegeven over een nieuwe functie in iOS 27. En deze functie kan zomaar een van de beste vernieuwingen in jaren worden. Wij vertellen je welke feature dit jaar waarschijnlijk naar je iPhone komt!

Slecht nieuws als je zit te wachten op nieuwe toestellen van Apple! Door het wereldwijde tekort aan geheugenchips worden twee nieuwe Apple-producten voorlopig toch nog niet uitgebracht. Dit zijn de producten.

Meer iPhone-nieuws