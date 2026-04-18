CarPlay heeft er 3 nieuwe apps bij en de prijs van de iPhone Ultra is gelekt (iPhone-nieuws #16)

Goed nieuws als je regelmatig CarPlay gebruikt, want je krijgt er nu 3 nieuwe apps bij.

Apple voegde met iOS 26.4 al een paar veranderingen door bij CarPlay. Die update kwam met meer emoji, een nieuwe widget en ondersteuning voor AI-apps. Maar nu heeft CarPlay er per direct nog drie nieuwe apps erbij gekregen!

De volgende grote iPhone-update komt eraan en zoals elk jaar volgt Apple een vrij voorspelbaar schema. Voor de officiële release van iOS 27 komt er eerst een preview. De eerste officiële aankondiging van iOS 27 zal dan plaatsvinden tijdens de WWDC 2026. De échte release is dan wat later.

Er komt een update aan voor WhatsApp! De berichtendienst rolt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee er meer functies worden geïntroduceerd. Het zijn meestal handige verbeteringen, maar helaas is dat niet altijd het geval.

Apple heeft een tijdje geleden zonder veel bombarie de opvolger van de AirPods Max uitgebracht. De AirPods Max 2 klinkt goed, ziet er premium uit en de ruisonderdrukking is weer een stukje beter dan bij de vorige versie. Maar toch zijn er ook wat minpunten te vinden.

Door toenemende chiptekorten kan Apple een aantal producten niet meer leveren. De chiptekorten hebben momenteel vooral effect op twee modellen van de Mac. Deze Macs worden nu aangeduid als ‘momenteel niet beschikbaar’. Dat betekent dat je er zelfs geen bestelling voor kunt plaatsen.

De iPhone Air en de standaard iPhone 17 verschenen in september vorig jaar, maar verschillende berichten wijzen erop dat Apple in de toekomst naar een gesplitste lancering gaat. Dit betekent dat er komend najaar iPhone-modellen op de markt komen en dat we begin 2027 drie nieuwe iPhones kunnen verwachten.

Heb jij een abonnement bij Basic-Fit? Dan moet je de komende tijd goed opletten, want de gegevens van duizenden Nederlandse klanten liggen op straat. Basic-Fit is betrokken bij een groot datalek, waarbij in totaal de gegevens van één miljoen Europese klanten zijn gestolen.

Volgens een recente test van de Consumentenbond is de beste smartwatch van dit moment niet de duurste, maar wel een Apple Watch. De Consumentenbond testte maar liefst 25 verschillende smartwatches en lette daarbij vooral op nauwkeurigheid. Daarnaast telden zaken als batterijduur, gebruiksgemak en de hoeveelheid smartfuncties mee.

