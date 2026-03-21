Pas op! 5 signalen dat je wordt gehackt in WhatsApp (iPhone-nieuws #12)

Steeds vaker proberen cybercriminelen gebruikers te hacken in WhatsApp. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
Opgelet! 5 signalen dat iemand je probeert te hacken in WhatsApp
Hackers richten zich steeds vaker op chat-apps zoals WhatsApp. Gelukkig zijn er vaak duidelijke signalen wanneer iemand probeert toegang te krijgen tot je account – we zetten de 5 belangrijkste voor je op een rij.
Deze speciale iPhone-update moet je nú installeren (en dat gaat anders dan normaal)
Apple heeft een bijzondere update voor je iPhone uitgebracht, die je direct moet installeren. Let wel op, want dat werkt op een andere manier dan je gewend bent. Wij leggen uit waar je de update vindt!
MacBook Neo review: nu is het écht tijd om voor een Mac te kiezen
De MacBook Neo is de goedkoopste Mac die je momenteel kunt kopen en dat is helemaal geen slecht idee. Benieuwd hoe goed de voordeligste MacBook ooit werkt? Dat lees je in onze review van de MacBook Neo.
Review iPad Air 2026: de beste iPad Air tot nu toe (maar spannend is het niet)
Als je de iPad Air 2026 naast een van zijn recente oudere broertjes legt moet je van goede huize komen om de verschillen te zien. Hoe goed is de iPad Air in 2026? Wij vertellen meer in onze review van de iPad Air 2026!
Let op: deze neppe sms over MijnOverheid is héél gevaarlijk (en gaat nu rond)
Opgelet als je een sms-bericht hebt ontvangen van MijnOverheid! Oplichters versturen veel spamberichten, die lijken op meldingen uit de MijnOverheid-app. Zo ziet het gevaarlijke spambericht eruit.
iPhone 18 Pro (Max) krijgt een bijzonder design – door deze 3 veranderingen
De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max krijgen naast een reeks nieuwe functies ook drie veranderingen in het design. Benieuwd hoe de volgende generatie van de iPhone eruitziet? Dit is wat de geruchten zeggen!
Deze 5 functies komen met iPadOS 26.4 naar je iPad (en dit is wanneer)
Er komt weer een update aan voor je iPad! Apple werkt aan iPadOS 26.4, waarmee een reeks nieuwe functie naar je iPad komt. Dit zijn alle nieuwe features en dit is de verwachte releasedatum!
Deze irritante iPhone-functie zorgt voor véél te donker scherm – zo los je dat op
Is het scherm van jouw iPhone slecht afleesbaar bij fel (zon)licht? In dat geval is de kans groot dat dit door de instellingen van je iPhone komt. Schakel deze vervelende iPhone-functie dan snel uit, want die zorgt voor een veel te donker scherm!
Meer iPhone-nieuws
- Pas op! 5 signalen dat je wordt gehackt in WhatsApp (iPhone-nieuws #12) (21 mrt)
- iPhone 17 Pro Max tijdelijk flink goedkoper: dit is de beste prijs (21 mrt)
- iPhone-tips: 3 verborgen functies die je móét kennen (en zo werken ze) (20 mrt)
- Deze WhatsApp-knop moet je nóóit gebruiken (om problemen te voorkomen) (20 mrt)
- Deze 5 nieuwe functies komen binnenkort naar CarPlay – en zo krijg je ze (20 mrt)
- Review iPad Air 2026: de beste iPad Air tot nu toe (maar spannend is het niet) (20 mrt)
- Apple waarschuwt: zonder deze software-update is je iPhone níét veilig (20 mrt)
- Welke iPhone heeft de beste camera? Dit zijn de 4 beste opties (19 mrt)
- Let op: deze neppe sms over MijnOverheid is héél gevaarlijk (en gaat nu rond) (19 mrt)
- MacBook Neo review: nu is het écht tijd om voor een Mac te kiezen (19 mrt)