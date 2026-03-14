Zo kun je gevaarlijke WhatsApp-oplichting voorkomen (iPhone-nieuws #11)

Hackers slaan steeds vaker toe, dus het is belangrijk om je WhatsApp goed te beveiligen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Op 9 maart verscheen nog het bericht dat Russische hackers via WhatsApp gevoelige informatie van Nederlandse overheidsmedewerkers hebben buitgemaakt. Dit maakt het des te belangrijker om ook jouw WhatsApp zo goed mogelijk te beveiligen.

Voor veel gebruikers is de iPhone inmiddels veel meer dan alleen een telefoon. Het toestel wordt gebruikt om mails te beantwoorden, het nieuws te lezen én om foto’s mee te maken. Maar met welke iPhones maak je nu de mooiste foto’s en video’s? Wij zetten de vier beste opties voor je onder elkaar!

Apple gaat meerdere producten de toevoeging ‘Ultra’ geven. En een daarvan wordt een iPhone Ultra die naast de huidige Pro-modellen zal verschijnen. En die nieuwe smartphone wordt allesbehalve goedkoop.

Het is een drukke maand voor Apple! In de week van 2 maart 2026 heeft het bedrijf maar liefst zeven nieuwe producten uitgebracht. Op woensdag 4 maart gingen deze toestellen in de voorverkoop en sinds woensdag 11 maart 2026 liggen ze in de winkels. Wij zetten de nieuwe producten voor je onder elkaar én laten zien waar je ze het beste in huis kunt halen!

Ben jij klant bij Odido of heb je een abonnement bij de provider gehad in het verleden? Dan moet je goed opletten de komende tijd, want er gaan veel neppe berichten rond over het datalek bij Odido. Het bedrijf werd in februari getroffen door het grootste datalek in de Nederlandse geschiedenis. Bij dit datalek zijn de gegevens van zeker 6,2 miljoen (oud-)klanten van Odido gestolen.

De nieuwe MacBook Neo en 13-inch iPad Air M4 koop je voor prijzen die niet heel erg uit elkaar liggen, dus mogelijk vraag je je af welke van de twee je het beste (niet) kunt kiezen. We vergelijken de toestellen met elkaar zodat je de juiste keuze kunt maken.

Apple heeft vier verrassende updates uitgebracht! Voor de iPhone én iPad zijn nieuwe softwareversies beschikbaar. Op je iPhone kun je nu iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7 installeren, bij de iPad zijn dat iPadOS 16.7.15 en iPadOS 15.8.7. De Apple-updates zijn alleen te downloaden op eerdere iPhones en iPads, maar dat maakt ze juist nog belangrijker.

De MacBook Pro 2026 is een flink stuk duurder dan de MacBook Air 2026. Dat is niet voor niks, want de Pro is ook een heel stuk krachtiger. We vergelijken de twee nieuwe MacBooks zodat je eenvoudig ontdekt of je die extra rekenkracht echt nodig hebt, of dat de Air voor jou voldoende te bieden heeft.

De camera is één van de belangrijkste onderdelen van je iPhone. Het is daarom goed om te weten welke camerafuncties je bij ieder toestel krijgt. De iPhone 17e is Apple’s goedkoopste smartphone van 2026, maar dat is niet zonder reden. Bij het instapmodel ontbreekt een aantal functies, die we wél bij de rest van de iPhone 17-serie zien.

