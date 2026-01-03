Scan géén onbekende QR-codes met je smartphone (iPhone-nieuws #1)

Pas op met het scannen van onbekende QR-codes en op deze datum komt iOS 26.3 uit. Dat en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Lees verder na de advertentie.
Onbekende QR-codes met je smartphone scannen: dat kun je beter níét doen
Het scannen van onbekende QR-codes met je smartphone komt steeds vaker voor, maar nu blijkt dat het scannen van deze codes niet zonder gevaren gaat. Zo zorg je ervoor dat jouw iPhone veilig blijft!
iOS 26.3 release: op deze datum komt de update naar je iPhone
Apple werkt weer aan de volgende update voor je iPhone! Benieuwd wanneer je die kunt installeren en op welke datum je iPhone nieuwe functies krijgt? Dit is de verwachte release van iOS 26.3.
De iPhone 17 Pro is mijn Apple-product van het jaar 2025 (om deze reden)
Met de komst van maar liefst vijf nieuwe iPhones zagen we in 2025 een recordaantal smartphones van Apple. Het is daarom niet verrassend dat één daarvan mijn favoriete Apple-product van 2025 is. Dit is het beste toestel van afgelopen jaar!
→ iPhone 17 Pro hét product van 2025
3x zo maak je in iOS 26 eenvoudig opslagruimte vrij in je iCloud
Als de opslagruimte in je iCloud volraakt, wordt er uiteindelijk geen reservekopie meer gemaakt van je iPhone. Apple wil natuurlijk dat je er dan extra iCloud-ruimte bijneemt. Maar je kunt dat geld ook in de zak houden en gewoon wat iCloud-ruimte vrijmaken.
Mijn Apple-product van het jaar 2025 is de iPhone Air (en dit is waarom)
Het is tot nog toe de slechtst verkopende iPhone van het moment, maar voor mij is de iPhone Air toch het Apple-product van het jaar 2025. Benieuwd waarom het toestel zo goed is? Lees dan snel verder!
2 slimme manieren om de batterijstatus van je AirPods snel te controleren
Als je wilt weten of je AirPods nog voldoende zijn opgeladen, kun je een paar dingen doen. Je kunt ze voor de zekerheid een paar minuten opladen, maar soms wil je ook gewoon weten wat de batterijstatus is. Dat kun je op twee manieren checken.
Deze 3 handige iPhone-functies van 2025 móét je kennen (en zo werken ze)
Apple heeft in 2025 weer veel functies voor de iPhone uitgebracht! Het is daarom weinig verrassend dat 2025 een jaar vol met handige iPhone-tips was, maar welke zijn het best bekeken? Wij zetten drie iPhone-functies voor je onder elkaar, die je in 2026 móét kennen!
Zo kun je met iemand chatten zonder een chat-app te gebruiken!
Wil je met iemand chatten zonder dat dit zichtbaar is in een van de vele chat-apps? Gelukkig is er nog een andere manier om met iemand te chatten zonder dat iemand dat door heeft. Op deze manier lukt het zonder een chat-app te gebruiken.
Meer iPhone-nieuws
- Scan géén onbekende QR-codes met je smartphone (iPhone-nieuws #1) (3 jan)
- 5 iPhone-tips die je helpen je goede voornemens wél vol te houden (2 jan)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #1 2026) (2 jan)
- iOS 26.3 release: op deze datum komt de update naar je iPhone (1 jan)
- iPhoned wenst je een gelukkig en voorspoedig 2026! (31 dec 2025)
- Dit zijn de 14 beste iPhone-games van 2025 (betaald én gratis) (31 dec 2025)
- De iPhone 17 Pro is mijn Apple-product van het jaar 2025 (om deze reden) (30 dec 2025)
- Onbekende QR-codes met je smartphone scannen: dat kun je beter níét doen (29 dec 2025)
- Mijn Apple-product van het jaar 2025 is de iPhone Air (en dit is waarom) (29 dec 2025)
- iPhone Air flink afgeprijsd: dit is de beste prijs (29 dec 2025)