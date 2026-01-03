Scan géén onbekende QR-codes met je smartphone (iPhone-nieuws #1)

Pas op met het scannen van onbekende QR-codes en op deze datum komt iOS 26.3 uit. Dat en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het scannen van onbekende QR-codes met je smartphone komt steeds vaker voor, maar nu blijkt dat het scannen van deze codes niet zonder gevaren gaat. Zo zorg je ervoor dat jouw iPhone veilig blijft!

→ Pas op met QR-codes!

Apple werkt weer aan de volgende update voor je iPhone! Benieuwd wanneer je die kunt installeren en op welke datum je iPhone nieuwe functies krijgt? Dit is de verwachte release van iOS 26.3.

→ Wanneer komt iOS 26.3?

Met de komst van maar liefst vijf nieuwe iPhones zagen we in 2025 een recordaantal smartphones van Apple. Het is daarom niet verrassend dat één daarvan mijn favoriete Apple-product van 2025 is. Dit is het beste toestel van afgelopen jaar!

→ iPhone 17 Pro hét product van 2025

Als de opslagruimte in je iCloud volraakt, wordt er uiteindelijk geen reservekopie meer gemaakt van je iPhone. Apple wil natuurlijk dat je er dan extra iCloud-ruimte bijneemt. Maar je kunt dat geld ook in de zak houden en gewoon wat iCloud-ruimte vrijmaken.

→ Zo doe je dat!

Het is tot nog toe de slechtst verkopende iPhone van het moment, maar voor mij is de iPhone Air toch het Apple-product van het jaar 2025. Benieuwd waarom het toestel zo goed is? Lees dan snel verder!

→ Hoe goed is de iPhone Air?

Als je wilt weten of je AirPods nog voldoende zijn opgeladen, kun je een paar dingen doen. Je kunt ze voor de zekerheid een paar minuten opladen, maar soms wil je ook gewoon weten wat de batterijstatus is. Dat kun je op twee manieren checken.

→ Zo zie je dat

Apple heeft in 2025 weer veel functies voor de iPhone uitgebracht! Het is daarom weinig verrassend dat 2025 een jaar vol met handige iPhone-tips was, maar welke zijn het best bekeken? Wij zetten drie iPhone-functies voor je onder elkaar, die je in 2026 móét kennen!

→ Bekijk deze tips!

Wil je met iemand chatten zonder dat dit zichtbaar is in een van de vele chat-apps? Gelukkig is er nog een andere manier om met iemand te chatten zonder dat iemand dat door heeft. Op deze manier lukt het zonder een chat-app te gebruiken.

→ Dit is de geheime manier

Meer iPhone-nieuws