iPhone 15: dit zijn de eerste foto’s (iPhone-nieuws #9)

De eerste foto’s van de iPhone 15, een toch niet gecancelde iPhone SE en een vuil trucje van dieven. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Vorige week werd meer duidelijk over de iPhone 15 Pro, nadat de eerste renders en foto’s van de telefoon waren gelekt. Deze week is het opnieuw raak: er gaan twee nieuwe foto’s van de iPhone 15 rond. Het gaat dus om de reguliere uitvoering van de nieuwe iPhone.

Door de foto’s weten we weer iets meer over de nieuwe reeks iPhones en worden een aantal geruchten bevestigd. Hoe ziet de iPhone 15 eruit en wat zeggen de gelekte foto’s ons over de nieuwe telefoon? We verklappen alvast: er zit een kleine verrassing op de telefoon.

Het is natuurlijk erg vervelend als je iPhone wordt gestolen, maar dieven doen er tegenwoordig nog een schepje bovenop. Uit recente rapporten blijkt namelijk dat dieven steeds vaker in de gaten houden wat precies je toegangscode is, voordat ze je iPhone daadwerkelijk stelen. Dit blijkt uit meldingen van slachtoffers, de incidenten deden zich volgens hen vooral voor in het uitgaansleven.

Het is nogal verwarrend wat Apple van plan is met de iPhone SE 4. Eerst werd de ontwikkeling uitgesteld, daarna helemaal gecanceld en nu ineens toch weer hervat. Het is in elk geval toch weer goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar een meer betaalbare nieuwe iPhone.

Als je ‘s nachts wakker wordt en je wil licht in je kamer, is het niet prettig om dat direct via het ‘felle’ iPhone-scherm te moeten doen. Fijner is om de zaklamp van je iPhone blindelings in te schakelen. En dat is eenvoudiger dan je misschien denkt.

Je kunt het in- en uitschakelen van de zaklamp namelijk toevoegen aan de functie ‘Tik op achterkant’, die beschikbaar is sinds iOS 14. Als je dat hebt gedaan, hoef je met je slaperige hoofd je iPhone alleen maar te pakken, op de achterkant te tikken en je hebt licht. Dat kan dus letterlijk met je ogen dicht.

De Apple Watch Ultra is (op dit moment) de beste smartwatch van Apple. Hij is groter, steviger en heeft een flinke batterijduur van maximaal 60 uur. Dat hij zo stevig is moet ook wel, want de Apple Watch Ultra is te gebruiken tijdens het diepzeeduiken.

Wanneer je dan zo diep onder water zit is het van levensbelang dat de Apple Watch Ultra waterdicht is én goed werkt. Daarom kan je nu aan Apple vragen om dat eerst voor je testen. Dan weet je zeker dat het slimme horloge ook tijdens het duiken goed werkt.

Wanneer je eindelijk weet welke iPhone je wilt kopen, sta je nog voor een laatste belangrijke keuze. Welke kleur ga je nemen? Elke iPhone-serie heeft zijn eigen kleuren, maar wil je de kleur die het populairst is? Of ga je juist voor een kleur die niet veel mensen hebben.

De populairste kleuren zijn vaak zwart of wit, maar bij sommige recente iPhones is een andere kleur juist razend populair. Onderzoeksbureau CIRP kwam tot deze conclusie toen ze aan iPhone-bezitters vroegen voor welke kleur ze hadden gekozen.

