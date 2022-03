Dit kondigt Apple dinsdagavond aan (iPhone-nieuws #9)

Houd dinsdagavond vrij in je agenda, want dan is het eerste Apple-event van 2022. In dit overzicht vind je het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

We hebben er lang op moeten wachten, maar afgelopen week lag de uitnodiging voor het eerste Apple-event van 2022 op de digitale deurmat. Tijdens het ‘Peek performance’-evenement op 8 maart onthult het bedrijf hoogstwaarschijnlijk een hoop nieuwe producten.

De ogen zijn met name gericht op de nieuwe iPhone SE. Ook verwachten we de iPad Air 2022 te zien en wellicht zitten er ook nog wat upgrades voor de huidige MacBook Pro en Mac mini in. Het evenement gaat om 19:00 uur Nederlandse tijd van start.

→ Dit verwachten we van het Apple-event

Netflix voor Formule 1, veel voetbalwedstrijden en darten: dat is ViaPlay in een notendop. De nieuwste streamingdienst ging afgelopen week van start in Nederland en kost 13,99 euro per maand. Sluit je voor juli een abonnement af, dan betaal je tijdelijk 9,99 euro per maand.

Met ViaPlay kun je onder meer naar Bundesliga- en Premier League-voetbal, PDC darten en Formule 1 kijken. Ook zijn er films en series in het aanbod te vinden.

→ Dit moet je weten over ViaPlay in Nederland

Volgens geruchten krijgt de iPhone 14 Pro geen notch, maar twee gaatjes in het scherm. Nu blijkt dat deze ‘punch-holes’ een stuk groter worden dan verwacht.

Apple-ingewijde Jon Prosser deelde schematische tekeningen van het ontwerp van de telefoon. Hierbij is het ‘oude’ (lees: verwachte) ontwerp over de tekening gelegd. Mocht de nieuwe informatie kloppen, dan worden de schermgaten een stuk forser dan gedacht.

→ Lees verder over de schermgaatjes van de iPhone 14 Pro

De iPhone 12 mini is de kleinere versie van de iPhone 12 uit 2020. Het toestel combineert een compact scherm met indrukwekkende hardware en gaat nog jaren mee.

Dat komt goed uit, want afgelopen periode is de iPhone 12 mini flink in prijs gedaald. Het is daarom een uitstekend moment om het toestel op de kop te tikken. In onderstaand artikel hebben we enkele goede aanbiedingen voor je verzameld.

→ Zo vind je de beste (en goedkoopste) iPhone 12 mini van het moment

Een hoop multinationals moesten afgelopen week kleur bekennen: doe je mee met de sancties tegen Rusland, of niet? Apple heeft ervoor gekozen om dit wél te doen. Het bedrijf stopt bijvoorbeeld met de verkoop van producten in het land van president Poetin.

Dit betekent dat de huidige voorraad iPhones, Macs en Apple Watches wordt verkocht, maar niet verder aangevuld. Ook heeft men aan de kaarten van Apple Kaarten gesleuteld. Voortaan hoort de Krim, het schiereiland van Oekraïne, bijvoorbeeld weer bij het land van president Zelenskyy, in plaats van bij Rusland.

→ Deze sancties treft Apple tegen Rusland

De volgende Apple Watch wordt niet alleen sneller, maar krijgt ook meer sportfuncties. Dat schrijft Apple-kenner Mark Gurman, journalist voor Bloomberg News, in zijn nieuwsbrief.

Gurman denkt dat er dit jaar drie nieuwe Watches uitkomen. Naast de Apple Watch Series 8 verwachten we ook een nieuwe Apple Watch SE én een horloge voor (extreme) sporten.

→ Dit verwachten we van de Apple Watch Series 8

