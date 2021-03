Een sloot aan nieuwe informatie over de iPhone 13, de eerste geruchten over de iPhone van 2022 en een diepgravend onderzoek naar schokkende advertenties in iPhone-kindergames. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Kuo: ‘iPhone 13 krijgt 120Hz-scherm, kleinere notch en meer’

Over iets meer dan een half jaar presenteert Tim Cook naar verwachting de opvolger van de iPhone 12. Bekende lekker Ming-Chi Kuo geeft de geruchtenmolen voor de volgende iPhones vandaag weer een flinke draai. Al jaren voorspelt hij op basis van zijn bronnen vaak al maanden voor de onthulling welke vernieuwingen Apple doorvoert. Ditmaal is hij terug met een lijst aan iPhone 13-verbeteringen.

‘iPad en MacBook met oled-schermen verschijnen in 2022’

Apple kondigt in 2022 nieuwe iPads en MacBooks met oled-schermen aan, aldus DigiTimes. Een iPad met 10,9 inch-display zou eerst aan de beurt zijn, maar aanvullende details ontbreken nog. De website geeft niet aan welk iPad-model als eerst een oled-scherm krijgt, maar gezien het schermformaat gaat het mogelijk om de iPad Air. De MacBook zou later overgezet worden naar oled-schermen.

Seks, abortus en moord: advertenties in populaire iPhone-kindergames niet kindvriendelijk

Hoe kindvriendelijk zijn games voor kinderen nou echt? Via advertenties krijgen kids meer te zien dan de leeftijdsclassificatie doet denken. iPhoned-redacteur Erwin deed afgelopen onderzoek naar de wereld die achter online reclames in iPhone-kinderspelletjes schuilgaat. De advertenties maken zich onder meer schuldig aan bodyshaming en spelen in op onzekerheden rondom het lichaam.

(Video)bellen met WhatsApp Desktop nu mogelijk: zo werkt het

WhatsApp Desktop heeft een functie toegevoegd om met elkaar te videobellen. Je kunt elkaar ook alleen via audio spreken. Een select groepje gebruikers kon al sinds afgelopen december (video)bellen met WhatsApp Desktop, maar nu is de mogelijkheid voor iedereen beschikbaar. De nieuwe functie rolt geleidelijk aan uit voor alle WhatsApp Desktop-gebruikers.

‘iPhone 2022 heeft geen notch, maar gaatje in scherm zoals Samsung’

Vanaf 2022 heeft de iPhone geen notch meer. In plaats daarvan verwerkt Apple alle sensoren voor Face ID en de selfiecamera in een gaatje in het scherm, net zoals telefoons van concurrent Samsung. Dat beweert Ming-Chi Kuo, die regelmatig vroegtijdig juiste informatie over onaangekondigde Apple-apparaten deelt. De smartphone-insider deelt in een notitie dat de iPhone van volgend jaar een flinke designwijziging krijgt.

Video van de week: de beste navigatie-apps voor CarPlay