Waarom je de iPhone 14 beter kunt overslaan (iPhone-nieuws #8)

De iPhone 15 belooft grote verbeteringen en een fijne update voor WhatsApp. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Hij komt pas in september uit, maar toch is het verstandig om geduld op te brengen. De iPhone 15 belooft namelijk veel beter te worden dan zijn voorganger.

In onderstaand artikel zetten we de verwachtingen voor Apple’s nieuwe paradepaardje op een rij. Van een always-on-scherm voor alle modellen tot aan een veel beter scherm: de iPhone 15 belooft fantastisch te worden.

→ Hierom is het wachten op de iPhone 15 de moeite waard

Alles wordt duurder, zo ook Apple Music. Eind vorig jaar gingen de prijzen voor alle abonnementen omhoog waardoor je voor een individueel pakket nu maar liefst 10,99 euro per maand betaalt.

Maar, het kan goedkoper. Er is namelijk een simpele manier waarmee je twee euro per maand bespaart op een individueel abonnement. Wij leggen uit hoe het werkt.

→ Zo luister je goedkoper naar Apple Music

iOS 16.3.1 – een hele belangrijke update – is pas net uit, maar Apple heeft de testversie van iOS 16.4 alweer uitgebracht. Deze versie bevat is momenteel alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en bevat een mysterieuze verwijzing naar een hardwareproduct.

We weten niet waarnaar de naam ‘ComputeModule’ verwijst, maar we weten wel dat het om een compleet nieuw product gaat dat op iOS draait, of een variant daarop.

→ iOS 16.4 laat zien waar Apple nu aan werkt

WhatsApp heeft een nieuwe update voor de app uitgebracht met een aantal toffe nieuwe functies. De belangrijkste nieuwe functie is gericht op het makkelijker maken van videobellen.

Met de nieuwe update wordt het namelijk mogelijk om te videobellen via WhatsApp, zonder dat je de app continu geopend moet hebben.

→ Zo maakt WhatsApp videobellen veel makkelijker

De iPhone 15 Pro verschijnt pas in september, maar er is inmiddels al veel duidelijk over de nieuwe telefoon. De exacte afmetingen van de nieuwe iPhone zijn gelekt, waardoor al een aantal grote veranderingen duidelijk werden.

Opvallend hierbij: de iPhone 15 Pro wordt iets kleiner dan de iPhone 14 Pro, maar wel een stuk dikker.

→ De afmetingen van de iPhone 15 Pro zijn gelekt

De Apple Watch Series 9 komt nog te vroeg, maar de smartwatch van Apple krijgt er een geweldige gezondheidsfunctie bij. Mensen met diabetes kunnen over een tijdje met een Apple Watch de glucose in het bloed meten, zonder te hoeven prikken.

Dit gebeurt met behulp van infraroodlicht, aldus de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman.

→ Dit moet je weten over de Apple Watch met glucosesensor

