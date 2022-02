Ziet de iPhone 14 Pro er zo uit? (iPhone-nieuws #8)

We weten zo goed als zeker hoe de iPhone 14 Pro eruitziet en blikken vooruit naar iOS 15.4. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

De iPhone 14 Pro krijgt naar verwachting een flinke ontwerpwijziging. En hoe het toestel er precies uit komt te zien, daar is Apple nu over uit. Het bedrijf uit Cupertino zou namelijk zijn gestart met de proefproductie van de iPhone 14 Pro.

Dit meldt het Taiwanese Economic Times, die korte lijntjes heeft met de toeleveringsketen van Apple. De nieuwssite meldt dat Apple is begonnen met de proefproductie van de iPhone 14 Pro (Max). Dit duidt erop dat Apple het ontwerp van het nieuwe vlaggenschip heeft afgerond.

→ Zo ziet het ontwerp van de iPhone 14 Pro eruit

Bij iPhoned zijn we bezig met review-updates. We bekijken of ‘oude’ iPhones nog steeds de moeite van het kopen waard zijn. Afgelopen week was de iPhone 11 Pro aan de beurt.

Dit toestel verscheen twee jaar geleden en is wat ons betreft nog steeds een fantastisch toestel. Toch raden we het iedereen af om ‘m nu in huis te halen. Hoe dat zit, lees je in de review-update.

→ Dit is waarom we de iPhone 11 Pro niet meer aanraden

De vierde testversie van iOS 15.4 is verkrijgbaar. Alhoewel nog niet iedereen met deze bèta aan de slag kan, weten we hierdoor wel alvast welke nieuwe functies we mogen verwachten.

Onder meer de Zoek Mijn-app en Apple AirTags worden flink onder handen genomen. In onderstaand overzicht praten we je bij over de nieuwe functies van iOS 15.4 (bèta 4).

→ Alles over de nieuwe functies van iOS 15.4

2022 wordt een interessant Mac-jaar. Volgens de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman mogen we heel veel nieuwe Macs met Apple Silicon-processor verwachten. Twee daarvan verschijnen al in maart.

De Apple-insider brengt zijn voorspellingen naar buiten in de laatste editie van zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Hierin laat hij weten dat Apple plannen heeft voor zeven nieuwe Macs met Apple Silicon-processor.

→ Deze Macs verwachten we in maart 2022 (en later dit jaar)

Streamingdienst HBO Max gaat op 8 maart van start in Nederland. Afgelopen week maakte men de prijzen bekend. Voor het instappakket, het zogeheten Basic-abonnement, ga je 5.99 euro betalen.

Een Standaard-abonnement kost 7.99 per maand. Het verschil tussen de twee zit onder meer in beeldkwaliteit en het aantal schermen dat je tegelijkertijd kunt gebruiken. Bij het Basic-abonnement kijk je naar films en series in 720p, terwijl Standaard tot full-hd gaat (1080p).

→ Lees verder over de HBO Max prijzen in Nederland

Dat Apple op (of vlak na) 8 maart een Apple-event organiseert, werd uitgesproken door journalist Mark Gurman van Bloomberg. Hij is zeer goed geïnformeerd als het gaat om onaangekondigde Apple-producten en heeft bewezen dichtbij het vuur te zitten.

Volgens Gurman gaat het om een virtueel evenement, waarbij de nieuwe iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 worden geïntroduceerd. De Apple-insider zei ook dat Apple van plan is om tenminste één nieuwe Mac te lanceren. Het is echter nog maar de vraag of dit event wel écht gaat plaatsvinden.

→ Dit is waarom er misschien geen Apple-event in maart is

