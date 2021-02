De nieuwe iMac krijgt een compleet nieuw design, de AirPods 3 zijn gelekt en Apple gaat de MacBook Pro 2021 veel handige features geven. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

‘iMac 2021 krijgt kleurrijk nieuw design, ook Mac Pro mini op komst’

Een opvallend gerucht stelt dat Apple de laatste hand legt aan een 2021 iMac, die in felle kleuren verschijnt. Apple zou de desktop een nieuw ontwerp geven, dat met een hoekiger design en smallere schermranden aan een iPad Pro doet denken. Deze verschijnt volgens Apple-insider Jon Prosser in meerdere kleuren: zilver, zwart, groen, roze en blauw. In de renders die Prosser liet maken is te zien hoe de pastelkleuren veel lijken op die van de iPad Air van vorig jaar. Naast de kleurrijke iMac zou Apple ook hard werken aan een kleinere versie van de Mac Pro.

‘iPhone 13-modem wordt uitkomst voor 5G in Nederland’

De iPhone 13-serie wordt volgens een nieuw gerucht uitgerust met een gloednieuw modem van Qualcomm. In vergelijking met de iPhone 12 is dit modem een stuk kleiner en zuiniger. Dat moet de accuduur van de nieuwe iPhones ten goede komen. Nog belangrijker is wat het modem op het gebied van 5G mogelijk maakt. De Europese iPhone 12 ondersteunt 5G, maar wel de ‘sub-6GHz’-versie, wat een tragere variant is. Deze versie is vooral geschikt voor dunbevolkte gebieden en kan op grotere afstanden een stabiele verbinding maken. De iPhone 13 zou echter ook overweg kunnen met ‘mmWave’, een snellere variant van 5G die nu enkel door iPhone 12-modellen in de Verenigde Staten wordt ondersteund.

‘AirPods 3 gelekt: nieuw design, Spatial Audio en beter draagcomfort’

Al maanden verschijnen geruchten over de volgende AirPods, die toe zijn aan de derde generatie. De website 52audio zegt de eerste gelekte foto’s in handen te hebben. Daarop is goed te zien hoe Apple zich heeft laten inspireren door de AirPods Pro. Als de foto’s kloppen, dan krijgen de nieuwe AirPods een korter steeltje. Deze kun je indrukken om muziek te pauzeren of Siri te bedienen. Net als de AirPods Pro zijn ze ook uitgerust met vervangbare oordopjes in verschillende formaten. Op de foto is ook de oplaadcase te zien, die wat kleiner en smaller is dan die van de AirPods Pro. Omdat deze AirPods beter in je oren zitten, zou het ‘ventilatiesysteem’ van de Pro’s ook de overstap maken.

‘MacBook Pro 2021 beschikt weer over hdmi-poort en sd-kaartlezer’

Volgens een nieuw gerucht keren de hdmi-poort en sd-kaartlezer terug op de MacBook Pro. De twee nieuwe MacBook Pro‘s zouden ergens in de tweede helft van 2021 worden uitgebracht. Daarnaast zou Apple enkele verbeteringen qua design en specificaties doorvoeren, maar hier is verder nog weinig over bekend. Ook weten we nog niet wanneer de laptops precies worden aangekondigd. Als de sd-kaartlezer terugkeert, dan is dat goed nieuws voor bijvoorbeeld fotografen, die het geheugenkaartje direct in de MacBook kunnen stoppen. Door de hdmi-poort heb je geen adapter meer nodig om de MacBook Pro aan te sluiten op een extern scherm.

CoronaMelder-app nu ook beschikbaar voor iPhone 5S en iPhone 6

De Nederlandse CoronaMelder-app werkt het beste als zoveel mogelijk mensen ‘m gebruiken. Vanaf nu kunnen eigenaren van een iPhone 5S of iPhone 6 de applicatie ook downloaden. De oorspronkelijke CoronaMelder-app werkte enkel op apparaten met iOS 13.5 en nieuwer, waardoor de iPhone 6 en ouder buiten de boot vielen. Dit komt omdat de app gebruikmaakt van de speciale software die Apple en Google samen ontwikkelden om corona-apps goed te laten werken. In december werkte Apple deze software bij en bracht het een update voor iOS 12 uit, een versie van iOS die wel op oudere toestellen werkt.

