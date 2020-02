Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

‘Apple-event waarschijnlijk op 31 maart, iPhone SE 2 vanaf 3 april te koop’

Door alle geruchten wisten we al dat in maart waarschijnlijk een Apple-event plaatsvindt, maar deze week is de mogelijke datum gelekt. Tijdens het evenement, dat op 31 maart zou plaatsvinden, wordt hoogstwaarschijnlijk de iPhone SE 2 (of iPhone 9) officieel gepresenteerd, die kort daarna in de winkels moet liggen. Volgens het nieuwe gerucht is de smartphone vanaf vrijdag 3 april te koop. Omdat er nog geen officiële uitnodigingen zijn verstuurd voor het event, is het aan te raden het nieuws voorlopig met een korreltje zout te nemen. Wel komt de aankondiging in maart overeen met eerdere geruchten.

‘iOS 14 laat gebruikers zelf standaard-apps kiezen, HomePod krijgt Spotify-ondersteuning’

Op iedere iPhone en iPad is Safari de standaardbrowser en Mail de standaard e-mail-app. Daar kan volgens dit gerucht van Bloomberg eindelijk verandering in gaan komen. Anonieme bronnen stellen dat er bij Apple druk overlegd wordt om iOS een wat minder gesloten systeem te maken. Het bedrijf zou van plan zijn om gebruikers zelf te laten kiezen welke standaard-apps ze willen gebruiken. Daardoor zou je straks – net als bij Android – kunnen kiezen welke mail-app er geopend wordt als je tegen Siri zegt om een mail te versturen, of welke muziek-app opent als je vraagt om een album af te spelen.

‘iPad Pro 2020 met 12 inch-scherm en 3D-camerasensor komt in maart’

De geruchtenmolen rondom de iPad Pro 2020 staat niet stil: de Chinese website Digitimes beweert dat Apple een 12 inch-iPad Pro lanceert tijdens het maart-event. Daarnaast komt er op de achterkant een driedubbele camera met 3D-sensor. Dat is opvallend, want de iPad Pro 2018 is er alleen in formaten van 12,9 en 11 inch. Volgens Digitimes gaat het hier echt om een 12 inch-iPad, en zal deze zijn voorganger van 11 inch vervangen. Hoewel veel eerdere geruchten er al op wijzen dat de nieuwe iPad Pro een driedubbele lens heeft met een Time of Flight 3D-sensor, wezen nog geen eerdere geruchten op het grotere schermformaat.

iOS 13.4: Apple CarKey laat je digitale autosleutels delen via iMessage

De CarKey-functie die Apple binnenkort met iOS 13.4 introduceert, laat je jouw auto ontgrendelen met je iPhone. Bovendien kun je een digitale autosleutel aanmaken en deze delen via de Berichten-app. In de eerste bèta van iOS 13.4 dook CarKey op, een nieuwe functie waarmee je via de nfc-chip in je iPhone en Apple Watch een auto kunt openen en sluiten, mits deze ook nfc ondersteunt. Uit de tweede bèta van iOS 13.4 is nu gebleken dat je deze autosleutel kunt delen via de Berichten-app. Omdat veiligheid hier uiteraard voorop staat, is dit alleen mogelijk in privégesprekken. Bij het delen van je autosleutel heb je de keuze uit een permanente of tijdelijke variant.

‘iPhone SE 2 krijgt 7 megapixel-camera om de prijs laag te houden’

Een analist stelt dat Apple voor een relatief simpele en goedkope iPhone SE 2-camera kiest. De analist stelt op basis van anonieme bronnen dat de iPhone SE 2 een 7 megapixel-camera heeft. Het gaat hier puur om de enkele cameralens die achterop zit, de frontcamera laat hij buiten beschouwing. Hoewel dit de eerste keer is dat we over het exacte aantal megapixels horen, sluit het wel aan bij andere geruchten over de iPhone SE 2-camera. Analisten stellen dat Apple de camera ‘simpel’ wil houden, waardoor het bijvoorbeeld ook de vraag is of je softwarefuncties als de Portretmodus ermee kunt gebruiken.

