Nieuwsoverzicht week 7: Swift Playgrounds krijgt Mac-app en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Swift Playgrounds maakt de overstap naar de Mac

Deze week maakte Swift Playgrounds de overstap naar de Mac. Swift is Apples open-source programmeertaal die tijdens WWDC 2014 onthuld werd. Met Swift kunnen programmeurs apps ontwikkelen voor de Mac, iPhone, iPad, Apple TV en Apple Watch. Het grote voordeel van Swift ten opzichte van andere programmeertalen is de toegankelijkheid ervan, en dat is precies waarom Swift Playgrounds in het leven is geroepen. Door de taal op een speelse manier te presenteren wordt het voor kinderen leuk gemaakt, terwijl ze spelenderwijs van alles leren over de beginselen van programmeren.

→ Lees hier 6 manieren waarom Swift Playgrounds programmeren toegankelijk maakt

Gerucht: iPhone SE 2 krijgt zelfde prijs als origineel

Apple is volop bezig met het produceren van de iPhone SE 2, om het toestel klaar te krijgen voor een lancering in maart. De prijs wordt hetzelfde als van de originele iPhone SE, zo stelt een nieuw gerucht. Website FastCompany sprak met bronnen binnen de productieketen van Apple. Die bevestigden veel geruchten die al een tijdje de ronde deden. Zo krijgt de iPhone SE 2 dus dezelfde prijs als de originele iPhone SE tijdens zijn lancering had in 2016 (399 dollar). In Nederland zou dat neerkomen op een vanafprijs van 489 euro.

Lees meer over de prijs van de iPhone SE 2

‘Apple werkt aan AirPods Pro Lite’

Volgens een nieuw gerucht zou Apple aan een alternatieve versie van de AirPods Pro werken. Digitimes zegt met meerdere bronnen gesproken te hebben die een kijkje hebben genomen in de Taiwanese fabrieken waar Apple-producten worden geproduceerd. Opvallend genoeg zou er onder andere ook gewerkt worden aan de ‘AirPods Pro Lite’, al is er op de naam na nog maar weinig bekend over deze nieuwe draadloze oordopjes.

→ Lees meer over de AirPods Pro Lite

Xbox-games op je iPhone en iPad: Project xCloud komt naar iOS

Microsoft brengt zijn gamestreamingdienst Project xCloud naar iOS. Daarmee stream je Xbox-games rechtstreeks naar je iPhone of iPad. Microsoft maakte het nieuws bekend in een blogbericht. Afgelopen herfst werd xCloud al getest op Android, nu wordt een soortgelijke testperiode gestart voor iOS. Daar kunnen testers (helaas doen Europese landen niet mee) de komende tijd de app uitproberen.Microsoft zegt met een relatief kleine testgroep van 10.000 mensen te starten om zo de dienst langzaam maar zeker te verbeteren en uit te rollen.

→ Lees meer over Project xCloud

HomeKit 2.0: Apple onderzoekt slim huis dat nieuwe producten zelfstandig installeert

HomeKit maakt producten in je huis slim, maar uit een nieuw patent van Apple blijkt dat een slim huis nog veel slimmer kan zijn. Nu is het nogal een gedoe om ‘slimme’ apparaten te installeren. Maar in een nieuw patent is te lezen hoe Apple aan een manier werkt om de handmatige stappen van de installatie volledig te automatiseren. De tekst beschrijft een systeem dat automatisch objecten in je huis herkent (zoals banken) en zo zelfstandig een digitale replica van je huis maakt. Zodra je een nieuw slim product aan je huis toevoegt, kijkt het systeem waar je dit plaatst en op welk product dit betrekking heeft.

→ Lees meer over het nieuwe Apple HomeKit patent