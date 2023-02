De eerste foto van de iPhone 15 Pro (iPhone-nieuws #7)

De eerste foto van de iPhone 15 Pro en nieuwe updates. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

De eerste renders van de iPhone 15 Pro zijn gelekt. We weten hierdoor hoe het toestel eruit gaat zien. Ook is er een daadwerkelijke foto van het model opgedoken.

Het allereerste dat opvalt is dat de Lightning-aansluiting ontbreekt. Deze maakt plaats voor een usb-c-poort. Ook zijn de hoeken van het metalen frame en het glas een beetje anders.

De iPhone 14 Pro Max is de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. De telefoon kost maar liefst € 1.349,-, waarmee deze iPhone een behoorlijke investering is. De grote vraag is: hoeveel winst maakt Apple met de duurste iPhone ooit?

Marktonderzoeker Counterpoint heeft dit in grote lijnen uitgezocht. Hierdoor weten we ongeveer hoe duur het is om de de iPhone 14 Pro Max te produceren.

Een verborgen functie op je Apple Watch maakt het mogelijk om nóg meer kleur toe te voegen aan je wijzerplaat.

De functie zit echter zo goed verstopt dat bijna niemand van het bestaan weet. In onderstaand artikel leggen we uit hoe het werkt.

Apple heeft afgelopen week meerdere updates uitgebracht. Deze voegen geen nieuwe functies toe, maar lossen wel belangrijke veiligheidsproblemen op. Het is dus verstandig om de updates zo snel mogelijk te downloaden en installeren.

Met name de Mac-update (macOS Ventura 13.2.1) is dringend. Er wordt namelijk een belangrijk probleem met WebKit opgelost, de software waar browser Safari op draait.

De Zweedse meubelgigant zet zijn tech-avontuur voort. Naast slimme speakers en stekkers heeft Ikea nu ook een slimme luchtkwaliteitsmeter, de Vindstyrka.

Het product heeft een groot display en werkt samen met de nieuwe Ikea Dirigera smart hub voor Matter-ondersteuning. Hierdoor kan hij verbinding maken met HomeKit en andere smart-home ecosystemen.

Apple zit niet stil en de eerste bèta van iOS 16.4 voor de iPhone is nu verschenen. Deze versie is voor ontwikkelaars zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen.

‘Gewone’ gebruikers kunnen deze update dus nog niet downloaden. Maar, we weten nu wél welke functies binnenkort naar de iPhone komen.

