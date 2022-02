Is de iPhone 12 nog steeds het kopen waard? (iPhone-nieuws #7)

Kun je de iPhone 12 (uit 2020) tegenwoordig nog prima in huis halen, of beter laten liggen? Verder komen er drie nieuwe Macs aan en heeft Apple een megaboete gekregen. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 12 (mini) is inmiddels ruim een jaar oud. Apple verkoopt het toestel zelf nog steeds en de verschillen met de iPhone 13 zijn klein. Het is daarom helemaal niet vreemd om ook nu ‘nog’ een iPhone 12 te kopen.

Dat blijkt uit onze review-update. Redacteur Bram heeft de iPhone 12 uitvoerig getest en concludeert dat het vlaggenschip van 2020 nog steeds geweldig is.

→ Lees onze review-update van de iPhone 12

De ACM heeft Apple opnieuw een boete van 5 miljoen euro gegeven, waardoor de teller inmiddels op 20 miljoen staat. De waakhond bepaalde in januari al dat de techreus datingapps moet toestaan om alternatieve betaalsystemen te gebruiken buiten de App Store om.

Apple leek gehoor te geven aan de eis, maar de ACM blijft ontevreden over de manier waarop het bedrijf er invulling aan geeft. “De aangepaste voorwaarden die Apple stelt aan datingapp-aanbieders zijn onredelijk en werpen een onnodige drempel op”, staat te lezen in een nieuwe publicatie van de toezichthouder.

→ Dit is waarom de ACM boos is op Apple

Een verpleegkundige in Australië deelde afgelopen week haar bijzondere verhaal op TikTok. Na klachten van moeheid, heftige schommelingen in het gewicht, een droge huid en gevoeligheid voor temperatuur, vond de zuster het nodig om een kleine check-up te doen bij een dokter.

In eerste instantie leek het op een burn-out van het toegenomen Covid-19-werk, maar na het doktersbezoek bleek ze een ontstoken schildklier te hebben.

→ Zo werkt de Apple Watch als gezondheidsmeter

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft drie nieuwe Macs geregistreerd in de database van de Euraziatische Economische Commissie (EEC). Fabrikanten zijn hiertoe verplicht en verklappen feitelijk dus welke producten eraan komen.

Helaas weten we niet precies welke Macs uitkomen, want de omschrijvingen zijn vaag. De voorlopige hoofdverdachten zijn een nieuwe MacBook Pro, Mac mini of een iMac Pro (met 27 inch-scherm).

→ Lees verder over de nieuwe Macs

Vergeet de stormen Dudley en Eunice: de grootste kans om te worden weggeblazen is na het lezen van deze zes iPhone-tips. Dus zet je schrap, want de trucs zullen nog wel even door je hoofd razen.

Op iPhoned delen we iedere week de leukste iPhone-tips. Dit keer ontdek je dat je iPhone een geheime Buienradar heeft, kom je te weten dat hij ook fungeert als waterpas, zie je hoe je carnaval viert in een FaceTime-gesprek en meer.

→ Dit zijn de beste iPhone-tips van deze week

Hoewel ons land steeds verder open gaat na de ellenlange coronacrisis, bestaan er nog steeds enkele vragen. Is de CoronaMelder-app nog wel effectief met de omikron-variant of kan je deze verwijderen?

En wat gebeurt er met de CoronaCheck-app nu het cultuurleven gaat draaien op het 1G-beleid? In dit artikel pluizen wij al deze vragen voor je uit.

→ Waarom je de corona-apps wel/niet moet verwijderen

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de iPhoned-nieuwsbrief, of download onze app. Beiden zijn gratis.