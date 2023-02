Kun je straks nog een Netflix-account delen? (iPhone-nieuws 6)

Netflix zou het delen van accounts gaan verbieden en waarom loopt een iPhone-batterij leeg? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Op de website van Netflix was onlangs te lezen hoe ze het delen van accounts tegen willen gaan. Na flinke kritiek krabbelt de streamingdienst nu toch (enigszins) terug.

De specifieke tekst is namelijk van de website verwijderd. Volgens Netflix komt dit omdat de specifieke regels alleen waren bedoeld voor gebruikers in Chili, Costa Rica en Peru. Nederlandse gebruikers kunnen wél een account delen, mits ze betalen.

→ Zoveel kost het om een Netflix-account te delen

Vind je het ook zo raar? Je schakelt je iPhone, iPad of Mac een tijdje uit, en toch is de batterij even later leeg.

Onderzoekers hebben nu de opmerkelijke oorzaak hiervan gevonden! En het beste: het onderdeel in kwestie kan vervangen worden.

→ Dit is waarom iPhone-batterijen leeglopen

Goed nieuws voor bezitters van een iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, want Google Maps voegt binnenkort een functie toe voor het Dynamic Island (de nieuwe notch).

Op dit moment heeft Apple Kaarten wél ondersteuning voor de speciale notch van de 14 Pro-modellen, maar Googles kaarten-app nog niet.

→ Google Maps biedt ondersteuning voor Dynamic Island

Samsung lanceerde begin deze maand de Samsung Galaxy S23 Ultra. De Ultra is de directe concurrent van de iPhone 14 Pro (Max). Maar, is ‘ie ook even snel?

Het antwoord is overduidelijk nee. De chips van beide toestellen zijn getest en uit de vergelijking blijkt dat het Apple-toestel veel krachtiger is dan zijn Samsung-concurrent.

→ Zoveel sneller is de iPhone 14 Pro

Ben je op zoek naar een krachtige laptop, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Kijk dan eens naar de MacBook Pro uit 2021. Dit model is immers nog steeds heel krachtig én scherp geprijsd.

De afgelopen periode is de laptop flink in prijs gedaald. Sterker nog, dankzij een tijdelijke aanbieding kun je de MacBook Pro van 2021 nu voor honderden euro’s minder in huis halen.

→ Hier haal je de MacBook Pro 2021 goedkoper in huis

Met de functie Status deel je via WhatsApp tijdelijke updates met je contactpersonen. Je kunt het een beetje vergelijken met Stories op Instagram. Hier plaats je onder meer tekst, foto’s en video’s, die na 24 uur weer uit je Status verdwijnen.

WhatsApp Status bestaat al langer, maar in Nederland wordt er tot nog toe niet al te gretig gebruik van gemaakt. Mogelijk komt hier binnenkort verandering in, want Meta gaat vijf nieuwe functies uitbrengen.

→ Deze features komen naar WhatsApp Status

