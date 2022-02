Deze nieuwe functies krijgt je iPhone binnenkort (iPhone-nieuws #6)

Je iPhone als pinautomaat, een grote aankondiging op 8 maart en een slimme bril van Apple. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Apple bracht afgelopen week de tweede bèta van iOS 15.4 uit. Deze testversie is nog niet voor het grote publiek beschikbaar, maar we weten hierdoor wel welke nieuwe functies binnenkort naar de iPhone komen.

De grootste toevoeging in de nieuwe bèta van iOS 15.4 is Tap to Pay. Hiermee wordt het mogelijk om je iPhone te gebruiken als pinautomaat (zonder dat je daarvoor extra hardware nodig hebt). In onderstaand artikel sommen we alle nieuwe functies op.

→ Dit zijn de nieuwe functies in de tweede bèta van iOS 15.4

Volgens het doorgaans goed ingelichte Bloomberg krijgen we zeer binnenkort nieuwe producten van Apple te zien. Het eerste Apple-event van 2022 zou plaatsvinden op of rond 8 maart. Vanwege de coronapandemie gaat het opnieuw om een virtuele presentatie.

Apple presenteert in ieder geval de iPhone SE (2022). Het nieuwe budgetmodel duikt al jaren op in allerlei geruchten en heeft hetzelfde design als zijn voorganger, maar wel betere hardware. Mogelijk kondigt Apple ook een nieuwe iPad Air aan.

→ Is het eerste Apple-event van 2022 op 8 maart?

De iPhone X verscheen tien jaar na de eerste iPhone en was in 2017 een revolutionaire telefoon. Anno 2022 is er echter nog maar één reden om de iPhone X te kopen,

Hoe dat zit, lees je in onze review-update. Wij hebben dé iPhone van 2017 opnieuw getest en geven aan waarom je het toestel tegenwoordig beter niet meer kunt kopen.

→ Lees de review-update van de iPhone X

De nieuwe mixed reality-headset waar Apple aan werkt draait op ‘realityOS’. Dit blijkt uit meerdere verwijzingen in de broncode, waaronder die van de App Store.

De hints werden ontdekt door Steve Troughton-Smith, een bekende app-ontwikkelaar. Hij kwam erachter dat andere ontwikkelaars straks alvast hun AR- en VR-apps kunnen testen om zich voor te bereiden op de komst van Apples headset.

→ De Apple-headset draait op realityOS

Afgelopen week kondigde Samsung de Galaxy S22-reeks aan, die bestaat uit drie toestellen. Omdat Apple en Samsung absolute grootmachten op de smartphonemarkt zijn, hebben wij de toestellen met elkaar vergeleken.

De verschillen zitten (natuurlijk) vooral in software. Wie al meerdere Apple-apparaten in huis heeft doet er verstandig aan een iPhone 13 te kopen. Dat bespaart je namelijk een hoop gedoe. Liggen de kansen nog open, dan is een Samsung Galaxy S22 absoluut het overwegen waard.

→ Lees verder in onze iPhone 13 vs Samsung Galaxy S22-vergelijking

