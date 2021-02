De Apple Watch haalt bijna de Mac in wat populariteit betreft en eigenaren van de MacBook Pro uit 2016 of 2017 komen in aanmerking voor een reparatieprogramma. Dat en meer in het iPhone-nieuws van de week.

Downloaden: macOS 11.2.1 met bugfix voor laadprobleem MacBooks

Apple heeft een kleine software-update voor de Mac uitgebracht. In dit artikel laten we zien hoe je macOS 11.2.1 (Big Sur) kunt downloaden en installeren. De nieuwe versie van macOS bevat een bugfix voor het laadprobleem van oudere MacBooks. Slechts acht dagen na het verschijnen van macOS 11.2 heeft Apple alweer een nieuwe versie van het besturingssysteem uitgebracht. Het gaat om een kleine update die vooral belangrijk is voor eigenaren van een MacBook Pro uit 2016 of 2017. Die konden in sommige gevallen niet meer worden opgeladen. macOS 11.2.1 verhelpt dat probleem.

‘Meer dan 100 miljoen mensen dragen een Apple Watch, haalt in 2022 de Mac in’

De Apple Watch heeft een belangrijke mijlpaal bereikt, zo stelt een betrouwbare analist. Na een moeizame start heeft de smartwatch een plekje in het Apple-ecosysteem veiliggesteld. De analist Neil Cybart van Above Avalon deed onderzoek naar de verkoopcijfers van de Apple Watch en stelt dat meer dan 100 miljoen mensen er nu eentje om hun pols hebben zitten. Apple zou deze grens over zijn gestoken in december 2020, door de populariteit van de Apple Watch Series 6 en goedkopere Apple Watch SE.

Apple Maps gaat waarschuwen voor obstakels en snelheidsmeters op je route

Langzaam maar zeker groeit iOS 14.5 uit tot een forse tussentijdse update. Ook Apple Maps gaat erop vooruit met functies die rechtstreeks uit navigatie-app Waze overgenomen zijn. De nieuwe functies doken op in de bèta van iOS 14.5, die nu door ontwikkelaars en testers wordt getest. Zodra je Apple Maps (of Kaarten in het Nederlands) opstart, legt Siri uit wat de nieuwe functies inhouden. Apple Maps krijgt meerdere opties voor gebruikers om gevaren op de weg te signaleren. Bij genoeg meldingen wordt dit gevaar dan op de kaart gezet, zodat andere bestuurders ervan op de hoogte zijn. Kom je langs de plek en is het obstakel verdwenen? Dan kun je dit ook tegen Siri zeggen.

‘Apple Glass krijgt glazen van micro-oled, bril verschijnt in 2023’

Apple gaat samenwerken met TSMC. Het bedrijf gaat hoogwaardige micro-oled-schermen leveren voor de opkomende augmented reality-bril van de iPhone-maker. Deze ‘Apple Glass’ zou omstreeks 2023 in de winkels moeten liggen. Dat schrijft Nikkei Asia. De publicatie heeft gesproken met bronnen die claimen betrokken te zijn bij de samenwerking. Volgens hen gaat TSMC micro-oled-schermen aan Apple leveren. Dit soort schermen kunnen veel dunner gemaakt worden dan overige soorten, zoals oled of lcd.

Apple start reparatieprogramma voor MacBook Pro’s uit 2016 en 2017 met batterijproblemen

Apple is een reparatieprogramma gestart voor MacBook Pro-laptops uit 2016 en 2017 met batterijproblemen. Getroffen klanten kunnen de accu van hun MacBook Pro gratis door Apple laten repareren. In dit artikel leggen we uit hoe het reparatieprogramma werkt. Apple schrijft op haar website dat een “zeer klein aantal” klanten last heeft van deze accuproblemen. Het gaat om 13 en 15 inch-MacBook Pro-laptops die in 2016 en 2017 gemaakt zijn. De getroffen computers kunnen niet verder dan 1 procent opladen. In de praktijk vallen deze laptops dus direct uit zodra je de oplaadkabel eruit haalt.

