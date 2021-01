Nieuwsoverzicht week 53: AirPods Pro mogelijk in twee formaten en meer

We hebben weer een week met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Gerucht: AirPods Pro 2 verschijnt mogelijk in twee formaten

Er is een nieuw gerucht verschenen over de tweede generatie van de AirPods Pro, of ‘AirPods Pro 2’. De nieuwe draadloze oordopjes verschijnen mogelijk in twee formaten. Het nieuws komt van Mr.white, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt.

Apple werkt aan dynamisch toetsenbord voor Macs

Toetsenborden zijn al jaren hetzelfde, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen. Apple heeft een patent ingediend voor een dynamisch toetsenbord. Toekomstige Macs krijgen wellicht toetsen die elk hun eigen schermpje hebben. Zo kunnen ze niet alleen een letter weergeven, maar ook andere tekens. De functie van de toetsen is dus te veranderen.

Een patent van Apple staat Toch lijkt dit toetsenbord een logische stap voor Apple. Denk maar eens aan de functies die de Touch Bar toevoegt aan de MacBook Pro. Ook de Touch Bar past zich aan de content op het scherm aan. Een dynamisch toetsenbord zou daar prima bij passen.

‘Apple werkt niet aan nieuwe HomePods, zelfrijdende auto komt later’

In een notitie, die is ingezien door website MacRumors, schrijft Ming-Chi Kuo dat Apple tijdelijk is gestopt met de ontwikkeling van nieuwe HomePods. Dit zou te maken hebben met de vraag naar de slimme speakers, die lager is dan verwacht.

De analist zegt ook dat de eerste zelfrijdende auto van Apple langer op zich laat wachten. De wagen zou op z’n vroegst tussen 2025 en 2027 verschijnen, maar een release in 2028 behoort ook tot de mogelijkheden.

