We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Apple begint uitrol van nieuwe privacyfunctie die waarschuwt voor ‘spionerende’ apps en websites

Apple is begonnen met het uitrollen van een privacyfunctie voor iOS 14 waarmee iPhone-gebruikers trackers kunnen blokkeren. Deze worden door apps en websites geïnstalleerd om jouw internetgedrag in kaart te brengen. De uitrol is naar schatting begin 2021 afgerond.

Door de nieuwe functie krijgen iPhone-gebruikers voortaan een pop-up te zien die aangeeft welke app of website jouw internetactiviteiten probeert te volgen. Ook kunnen bedrijven, zoals Facebook, in dit scherm aangeven waarom ze trackers plaatsen. iPhone-gebruikers kiezen vervolgens om apps wel of geen toestemming te geven.

→ Lees verder over nieuwe privacyfunctie van Apple

‘Apple TV 2021 krijgt sterke focus op gaming en nieuwe afstandsbediening’

“Apple werkt hard aan een nieuwe afstandsbediening voor de Apple TV 2021”, stelt de betrouwbare insider Mark Gurman op basis van zijn bronnen. De afstandsbediening krijgt naar verluidt speciale ‘Zoek Mijn’ opties, vernoemd naar de app die standaard op iedere iPhone geïnstalleerd staat. Dat moet het makkelijker maken om ‘m terug te vinden.

Daarnaast zou het bedrijf ook overwegen om een speciale gamingcontroller te ontwerpen, speciaal voor Apple TV. Dit sluit volgens Gurman goed aan op de focus van het bedrijf. Met Apple Arcade en de tvOS App Store lijkt Apple zich op gaming te richten om het apparaat aantrekkelijker te maken voor een nieuwe doelgroep.

→ Lees verder over het Apple TV-gerucht

‘Apple brengt eerste auto in 2024 uit, krijgt revolutionaire accu’

Persbureau Reuters heeft gesproken met anonieme bronnen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Apple-voertuig. Volgens hen is het de bedoeling dat Apple haar eerste auto in 2024 uitbrengt.

De auto is voor consumenten bedoeld en maakt gebruik van LiDAR, een technologie die ook op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max aanwezig is. Het voertuig gebruikt deze sensoren om de omgeving te scannen en bijvoorbeeld afstanden te meten. Met behulp van deze sensoren weet de wagen zijn locatie en die van andere verkeersdeelnemers.

→ Lees verder over de eerste Apple-auto

‘iPhone 12-chip verslaat chip bedoeld voor Android-telefoons in 2021’

De gloednieuwe chip van Qualcomm is op bijna ieder vlak minder goed dan zowel de iPhone 12 als de iPhone 11 uit 2019. Dit is te zien in het benchmarkingoverzicht die de chipmaker deze week met de wereld deelde.

Dat een chip uit 2020 en 2019 het wint van een nieuwer exemplaar uit 2021 zegt veel over de manier waarop Apple zijn producten ontwerpt. In tegenstelling tot Android produceert Apple zowel de software als de hardware grotendeels zelf, waardoor de chip optimaal is afgestemd op de iPhone. De chip van Qualcomm komt daarentegen in allerlei Android-telefoons terecht, waardoor deze optimalisatie minder goed is.

→ Lees verder over de verschillen tussen Apple- en Android-chips

Video van de week: Deze oudere iPhones zijn in 2021 (niet) het kopen waard