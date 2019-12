De wereld rondom Apple staat nooit stil, ook niet tijdens kerst. Afgelopen week niet alle ontwikkelingen bij kunnen houden? Geen zorgen. Wij hebben het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje gezet.



iPad Pro 2020-renders tonen herkenbare cameramodule

Er zijn iPad Pro 2020-renders verschenen waarop het uiterlijk van de aankomende tablets van Apple vanuit alle hoeken is te zien. Wat onder andere opvalt is de grote cameramodule op de achterkant, die we kennen van de iPhone 11 Pro. Het gaat om zogenaamde renders die weer gebaseerd zijn op cad-bestanden. Die worden gebruikt in fabrieken tijdens het productieproces. Op de afbeeldingen is het vermeende uiterlijk van de iPad Pro 2020 vanuit alle hoeken te zien.

Lees meer over de iPad Pro 2020-renders

Updateplicht in 2021 voor verkopers van slimme apparaten

Het kabinet heeft een nieuw wetsvoorstel aangenomen waarin verkopers van smartphones en televisie’s in 2021 een zogenaamde ‘updateplicht’ krijgen. Deze plicht is er nu nog niet. De basis voor deze nieuwe wet lag er al eerder dit jaar: op initiatief van Nederland kwam er al een Europese regelgeving over het verplicht updaten van apparaten. Met het wetsvoorstel volgt Nederland nu deze Europese regels. Omdat steeds meer apparaten zijn aangesloten op internet, hebben ze ook steeds vaker een update nodig. Als ze geen update krijgen worden ze al snel onveilig.

Lees meer over de updateplicht



‘Apple-bril krijgt verborgen camera’s en verwijderbare oordopjes’

De Apple-bril krijgt verborgen camera’s en speakers die je kunt loskoppelen. Op die manieren moet de bril stijlvol en handig worden. Dat blijkt uit twee patenten die afgelopen week zijn ingediend bij de USPTO, de Amerikaanse octrooienorganisatie. Het eerste document beschrijft hoe Apple onzichtbare camera’s in de headset gaat verwerken. Het bedrijf denkt erover na om hierbij via een glazen plaat en optische illusies sensoren, camera’s en andere elementen weg te werken.

Lees meer over de verborgen camera’s van de Apple-bril

Gerucht: iPhone 2020 neemt design van iPad Pro over

Wat krijg je als je de iPad Pro uit 2018 laat krimpen? De iPhone van volgend jaar! Tenminste, volgens een gerucht van een doorgaans betrouwbare bron. De Japanse website MacOtakara heeft een vermeende iPhone 2020-dummy in handen gekregen. Dit prototype werpt een blik op het mogelijke design van het toestel. De meest opvallende conclusie is dat de iPhone 2020 mogelijk de platte, scherp afgesneden behuizing van de iPhone 4 uit 2010 overneemt.

Lees meer over het iPad Pro-design van de iPhone 2020

Apple maakt beloningsprogramma voor hackers openbaar: hoofdprijs is 1 miljoen dollar

Apple heeft haar beloningsprogramma voor hackers openbaar gemaakt. Je kunt hiermee maximaal 1 miljoen dollar verdienen. Waarschijnlijk wil Apple de kennis en kunde van hackers gebruiken om iOS 14 beter te testen. Het bedrijf kondigt het beloningsprogramma aan via haar website. Het ‘bug bounty’-programma werd in 2016 al uitgerold voor een select groepje hackers, maar is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Je kunt maximaal 1 miljoen dollar verdienen. De kleinste beloning is 25.000 dollar.

Lees meer over het hackersprogramma van Apple

Apple legt uit hoe het jouw privacy en gegevens beschermt

2020 staat voor de deur, en dat betekent dat het tijd is voor eindelaarslijstjes. In de ‘Platform Security’-gids doet Apple uit de doeken op welke manieren het jouw privacy en gebruikersdata het afgelopen jaar heeft beschermd. Het document telt in totaal 157 pagina’s en gaat in op alle manieren waarop Apple haar apps, producten en systemen beveiligt. Men kondigt geen nieuwe beveiligingsmaatregelen aan, maar zet een overzicht neer van bestaande technieken. De gids is dan ook vooral voor de buitenwacht bedoeld.

Lees meer over hoe Apple met privacy omgaat