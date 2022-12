Netflix-account delen gaat geld kosten (iPhone-nieuws #51)

Een Netflix-account delen wordt lastiger en is de nieuwe iPhone SE gecanceld? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Deel jij je Netflix-account met iemand? Dan ben je niet de enige, want het delen van accounts is een steeds groter probleem aan het worden voor Netflix. Het streamingplatform had dit jaar namelijk voor het eerst in tien jaar een teruglopend aantal abonnees. Tijd voor Netflix dus om actie te ondernemen.

Dat gaat het bedrijf vanaf begin volgend jaar al doen: het wordt dan geleidelijk niet meer mogelijk om vanaf verschillende adressen één account te delen, tenzij je bijbetaalt. Maar hoe gaat Netflix dit aanpakken?

Je kunt straks geen Netflix-account meer delen

Zit jij te wachten op de iPhone SE 4, de volgende generatie van Apple’s goedkoopste instap in het iPhone-universum? Volgens een bekende analist is die gecanceld – of in ieder geval uitgesteld.

Apple schijnt namelijk teleurgesteld te zijn in de verkoopcijfers van het huidige SE-model, die eerder dit jaar verscheen. In onderstaand artikel zetten we nog twee redenen voor het mogelijke schrappen van de iPhone SE 4 op een rij.

Hierom is de iPhone SE 4 mogelijk gecanceld

YouTuber Marques Brownlee hield de afgelopen weken een blinde stemronde om te bepalen welke telefoon de beste camera heeft.

In de test wordt de camera van zestien verschillende smartphones getest. Hoe heeft de iPhone 14 Pro het gedaan?

Lees verder over de cameratest

De EU heeft al ervoor gezorgd dat de iPhone binnenkort usb-c krijgt en dat de NFC-chip door derden mag worden gebruikt. Nu is de batterij van je iPhone aan de beurt. In een recent ingediend wetsvoorstel is sprake van een ‘gemakkelijk zelf te vervangen batterij in smartphones’.

De EU wil de elektronicaproducenten verplichten om hun apparaten zo te designen dat het zelfs voor leken gemakkelijk is om de accu te vervangen.

Zo gaat de EU het vervangen van accu's makkelijker maken

De nieuwe MacBook Pro wordt begin volgend jaar al op de markt verwacht. Dit voorspelt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Apple brengt de nieuwe MacBook Pro dan wederom uit in een 14- en 16-inch uitvoering.

Het lijkt er echter op dat Apple geen grote veranderingen gaat introduceren.

Dit moet je weten over de MacBook Pro 2023

