Kan jouw iPhone naar iOS 16 updaten? (iPhone-nieuws #51)

Fijne kerstdagen! Wat gaat Apple in 2022 doen? En kun jij je iPhone straks updaten naar iOS 16, de nieuwe versie van volgend jaar. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van het beste iPhone-nieuws.

In een gemiddeld jaar organiseert Apple vier evenementen. Er is meestal een lente-evenement in maart, een WWDC in juni, een september-keynote met nieuwe iPhones en een oktober-event dat gericht is op nieuwe Macs.

Doordat Apple graag vasthoudt aan tradities en er al veel geruchten zijn geweest over nieuwe producten, kunnen we al een goede schatting maken van Apple’s plannen in het volgende kalenderjaar. In onderstaand artikel lees je over de Apple-events die we in 2022 verwachten.

Terwijl de meeste Android-fabrikanten intussen zijn afgestapt van de notch, heeft de iPhone nog steeds een hap uit het scherm. En ook bij de iPhone 14 en iPhone 14 Max zien we de veelbesproken inkeping weer terug, melden verschillende bronnen.

Volgens verschillende bronnen – waaronder de betrouwbare Ming-Chi Kuo en het Koreaanse The Elec – is de grote ontwerpwijziging er alleen voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Dit betekent dat de twee goedkopere modellen (de iPhone 14 en iPhone 14 Max) een ontwerp hebben met een notch.

Volgens de Franse website iPhoneSoft is het einde nabij voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE. Deze smartphones zouden volgend jaar geen ondersteuning krijgen voor iOS 16.

Ze blijven dus waarschijnlijk steken op iOS 15. Dat is geen schande, want de iPhone 6-serie stamt alweer uit 2015. De iPhone SE volgde in 2016. De telefoons draaiden bij de lancering op iOS 9 en kregen dus zes grote iOS-updates.

Wil je upgraden naar de nieuwste iPhone én heb je die het liefst zo compact mogelijk? Dan is de iPhone 13 mini een goede keus. Het toestel is nu extra interessant, want hij is de laatste periode flink in prijs gezakt.

Daarom hebben wij afgelopen week een overzicht van de beste aanbiedingen gemaakt. Wanneer je toestel zonder abonnement zoekt zijn vooral de deals bij Amazon en Bol.com interessant. Mét abonnement kun je bij vrijwel alle providers goed besparen.

Ieder jaar krijgt de camera van de iPhone een flinke upgrade, en dat is in de komende twee jaar niet anders. De iPhone 14 Pro wordt naar verluidt uitgerust met een 48-megapixelcamera en de iPhone 15 zou beschikken over een periscooplens.

Dit meldt de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij doet de uitspraken in een rapport waarin hij stelt dat de camera-upgrades in de komende twee jaar helpen om het marktaandeel van de Taiwanese fabrikant Largan Precision te vergroten. Dit is een leverancier van cameralenzen.

De nieuwe 27-inch iMac verschijnt waarschijnlijk in het voorjaar van 2022. Apple gaat de nieuwe desktop naar verwachting officieel onthullen tijdens een voorjaarsevent. De iMac komt dan (hopen we) ergens tussen eind maart en eind juni volgend jaar op de markt.

Apple gaat een paar veranderingen doorvoeren: de nieuwe iMac wordt dunner en krijgt waarschijnlijk verschillende kleuren. Of de 27-inch iMac dezelfde kleuren krijgt als de 24-inch versie blijft nog even de vraag.

