We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Google Stadia nu verkrijgbaar voor iPhone en iPad

Google Stadia is vanaf nu beschikbaar op iOS en iPadOS. Je kunt de Google-gamedienst gebruiken op een iPhone of iPad en eventueel een gamecontroller aansluiten. Google Stadia is wel vooralsnog in bèta: de dienst werkt dus misschien een beetje gammel. Benieuwd hoe je gebruikmaakt van de gamingdienst? Lees dan snel verder.

iOS 14.3 nu beschikbaar met Apple ProRAW, AirPods Max-ondersteuning en meer

Apple heeft de laatste grote iPhone-update van het jaar uitgebracht. Je kunt iOS 14.3 nu downloaden. Ook heeft Apple iOS 12.5 uitgebracht zodat oudere iPhones Coronamelder kunnen gebruiken. De update introduceert wat nieuwe functies, maar lost ook een aantal vervelende fouten op waar iPhone-gebruikers nu al een tijdje tegenaan lopen.

‘Nieuwe AirPods zien eruit als AirPods Pro en komen binnen een halfjaar uit’

De release van de AirPods 3 vindt volgens Koreaanse media binnen zes maanden plaats. De oordopjes zouden ongeveer net zo duur zijn als de huidige AirPods, maar wel een nieuw ontwerp krijgen. De informatie is afkomstig van The Elec. De Zuid-Koreaanse claimt te hebben gesproken met anonieme bronnen die op de hoogte zijn van Apples plannen voor volgend jaar. De informaten hebben gezegd dat het bedrijf in de eerste helft van 2021 nieuwe AirPods uitbrengt. Deze oordopjes zouden hetzelfde design als de AirPods Pro krijgen.

Gerucht: iPhone 13 krijgt energiezuiniger scherm dat altijd aanstaat

Twee van de vier iPhone 13-modellen krijgen een oled-scherm met energiezuinig always on-display, aldus de Koreaanse website The Elec. Deze technologie zorgt er mogelijk voor dat de nieuwe Apple-telefoons een vloeiender display krijgen. Bronnen van The Elec meldden dat de schermen een stuk technisch geavanceerder en energiezuiniger zijn dankzij het gebruik van zogenaamde LTPO-technologie. De LTPO-technologie maakt een always on-display (AOD) mogelijk, zonder al teveel negatief effect op de accuduur.

AirPods Max teardown: koptelefoon is lastiger te repareren dan concurrenten

iFixit staat bekend om het vakkundig uit elkaar halen van Apple-apparaten, en de AirPods Max is daarop geen uitzondering. iFixit heeft de AirPods Max ontleed en laat daardoor een uniek kijkje aan de binnenkant zien. De magnetische oorschelpen kunnen gebruikers ook zelf verwijderen, maar daarna wordt het lastig. Veel onderdelen van de koptelefoon zitten namelijk met lijm bevestigd, wat het lastig maakt om hem eigenhandig te repareren als er iets mee aan de hand is.

