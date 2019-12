Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Apple en andere techbedrijven maken open standaard voor smart home

Grote techbedrijven slaan de handen ineen om één open standaard te ontwikkelen voor smart home-apparaten. Apple is één van de deelnemende partijen. Deze standaard moet veiliger zijn en de onderlinge compatibiliteit van domotica verbeteren. Nu werkt het ene slimme product namelijk soms niet met het andere. De nieuwe standaard laat nog even op zich wachten, want de betrokken bedrijven zijn net begonnen aan hun Project Connected Home over IP.

Lees meer over nieuwe open standaard voor smart home

Gerucht: Apple gaat satellieten de ruimte insturen om data naar iPads en iPhones te versturen

Apple gaat satellieten de ruimte insturen om data naar iPads, iPhones en andere Apple-apparaten te verzenden. Het project moet in de komende vijf jaar van de grond komen. Dat schrijft de doorgaans betrouwbare website Bloomberg. Volgens het zakenblad gaat Apple ‘satelliettechnologie’ de ruimte insturen om data naar de apparaten van gebruikers te versturen. Een bron vertelt aan Bloomberg dat het project echter nog heel fris is, en daarom ieder moment weer geannuleerd kan worden.

Lees meer over de satellietplannen van Apple

Teardown: Mac Pro is makkelijk te repareren en uit te breiden

Apple-producten zijn steeds lastiger te repareren, maar die vlieger gaat niet op voor de kersverse Mac Pro. Het nieuwe werkstation is namelijk ontzettend makkelijker uit elkaar te halen, en ook vervangen van onderdelen gaat moeiteloos. Dat blijkt uit de Mac Pro teardown van iFixit. De website is er doorgaans als de kippen bij om nieuwe Apple-producten uit elkaar te halen, en ditmaal is het nieuwe werkstation aan de beurt. De belangrijkste conclusie is dat de nieuwe Mac Pro makkelijk te repareren is. Ook onderdelen vervangen gaat simpel.

Lees meer over teardown van de Mac Pro

Instagram neemt maatregelen tegen nepnieuws en pestgedrag

Nadat Facebook onder vuur kwam te staan omdat veel pesters makkelijk nepnieuws en haatberichten konden sturen, gooit Instagram het over een andere boeg. De app gaat namelijk nieuwe functies toevoegen die pestgedrag en nepnieuws tegen moeten gaan. In een statement vertelt het bedrijf dat er vaak valse informatie wordt gedeeld, zoals gefotoshopte foto’s. Om dit probleem tegen te gaan, heeft Instagram samen met een partnerbedrijf een ‘factcheck’-programma opgezet om nepnieuws te herkennen, en er een label aan te geven. Vanaf deze week gaan ze dit programma wereldwijd uitproberen.

Lees meer over maatregelen van Instagram tegen nepnieuws en pestgedrag

AirPods 2 en AirPods Pro krijgen firmware-update

Apple heeft een kleine update uitgebracht voor de AirPods 2 en AirPods Pro. Het updaten van je draadloze oordopjes gaat automatisch, waardoor je zelf weinig hoeft te doen. Apple heeft nieuwe firmware met versienummer 2C54 uitgebracht voor zowel de AirPods 2 (2019) als de AirPods Pro. De nieuwste versie introduceert geen grote vernieuwingen, maar zorgen er hoogstwaarschijnlijk voor dat de draadloze oordopjes weer net iets beter werken. Klik hieronder om te lezen hoe je de update binnenhaalt.

Lees meer over de firmware-update van de AirPods 2 en AirPods Pro

Apple krijgt patent voor techniek die Touch ID onder scherm plaatst

De tijd van Touch ID lijkt nog lang niet voorbij te zijn. Vandaag heeft Apple een patent toegekend gekregen die een iPhone 2020 met Touch ID onder het scherm weer dichterbij brengt. De website Patently Apple ontdekte de toekenning van het patent. De afgelopen maanden hebben we al tal van aanwijzingen gezien die erop wijzen dat Apple in ieder geval de opties onderzoekt om Touch ID terug te brengen naar de iPhone. In plaats van een fysieke knop gaat het hier om een optische vingerafdrukscanner, waar dus geen vinger direct contact mee hoeft te maken. Omdat de scanner als het ware ‘kijkt’ naar de kenmerken van een vingertopje kan deze onder een touchscreen worden geplaatst.

Lees meer over het patent van Apple voor techniek die Touch ID onder het scherm plaatst