Zo vernieuwt iOS 16.2 je iPhone (iPhone-nieuws #50)

Een nieuwe iPhone-update en hoe duur wordt de iPhone 15 Pro Max? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Afgelopen week bracht Apple iOS 16.2 uit, een tussentijdse update voor de iPhone. De nieuwe software introduceert meerdere nieuwe functies.

Neem Freeform. Deze app kun je het best zien als een digitaal whiteboard waar je (samen met anderen) op kunt tekenen, plaknotities plaatsen en foto’s of video’s kunt delen. Daarnaast voegt Apple nog twee interessante functies toe aan iOS 16.2.

In de nieuwste testversie van Whatsapp zijn aanwijzingen gevonden die wijzen op een toffe, nieuwe functie.

Je kunt binnenkort in WhatsApp automatisch je berichten laten verdwijnen. Deze functie heeft veel weg van het delen van tijdelijke foto’s op Snapchat of andere sociale media-apps.

De iPhone SE 2022 is dankzij zijn A15 Bionic-chip net zo snel als de iPhone 13 (Pro) en iPhone 14, maar stukken betaalbaarder. Daarover gesproken: het toestel is de afgelopen periode flink in prijs gezakt.

Daardoor is de (toch al behoorlijk sterke) prijs-kwaliteitsverhouding nog beter geworden. In onderstaand artikel hebben wij de beste deals voor het toestel op een rijtje gezet.

iOS 16.2 is pas net verkrijgbaar, maar dat weerhoudt Apple niet om alvast de eerste bèta van iOS 16.3 uit te brengen. Deze testversie is alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en laat zien welke nieuwe functies eraan komen.

De grootste vernieuwing van iOS 16.3 heeft te maken met beveiliging. Straks kun je namelijk veel veiliger inloggen aan de hand van een fysieke beveiligingssleutel.

Volgend jaar brengt Apple een opvolger voor de iPhone 14 Pro Max uit. De iPhone 15 Pro Max, zoals het toestel waarschijnlijk gaat heten, schijnt meerdere verbeteringen te krijgen. Daar staat wel een flink prijskaartje tegenover.

Volgens Apple-analist LeaksApplePro gaat het toestel zo’n 200 euro meer kosten dan zijn voorganger. De totaalprijs van de iPhone 15 Pro Max zou dan neerkomen op 1679 euro.

Het jaar loopt op zijn einde en dus is het niet alleen tijd om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Wat gaat Apple in 2023 doen?

De wildste geruchten doen al de ronde. Van de aankondiging van een Apple Car tot een MacBook met een opvouwbaar scherm. In onderstaand artikel zetten we alle geruchten op een rij én geven we aan hoe aannemelijk ze zijn.

