Nieuwsoverzicht week 50: Apple brengt iOS 13.3 uit en meer

Apple brengt iOS 13.3 uit

Deze week werd iOS 13.3 uitgebracht. De update introduceert onder meer communicatielimieten, een fijne functie voor ouders van jonge kinderen. Daarnaast is er nu volledige ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels in Safari. Ook is het mogelijk om zowel Animoji als Memoji te blokkeren. Ook iPadOS 13.3 en tvOS 13.3 zijn vanaf nu te downloaden. Nog niet gedownload? Check het artikel om te zien hoe je de nieuwe update kan downloaden.

Nieuwe versies van macOS Catalina en watchOS 6

iOS 13.3 was niet de enige update die Apple deze week uitbracht: ook macOS Catalina 10.15.2 en watchOS 6.1.1 werden gelanceerd. Apple heeft meerdere functies toegevoegd aan de nieuwe versie van Catalina 10.15. Een geinige mogelijkheid is dat je nu je iPhone of iPad als afstandsbediening kunt gebruiken tijdens het afspelen van muziek en films op je Mac(Book). Verder zijn er een hoop problemen opgelost, waaronder in de Muziek- en Foto-app. Klik hieronder om te zien hoe je de update downloadt.

Vernieuwde Mac Pro en Pro Display XDR vanaf nu verkrijgbaar

Professionals opgelet. Vanaf nu kun je de vernieuwde Mac Pro en Pro Display XDR in huis halen. De krachtige computer en indrukwekkende beeldscherm zijn echter niet goedkoop. Voor de geheel vernieuwde Mac Pro betaal je minstens 6499 euro. Dit bedrag loopt op wanneer je het werkstation uitbreidt met betere specificaties. De meest uitgebreide configuratie kost ruim 63.000 euro. Als je daar nog de Pro Display XDR bij wil, kost je dat nog minstens 5499 euro. Een standaard voor je beeldscherm kost nog eens 1099 euro.

GPS van iPhone 11 (Pro) geeft problemen

Sommige iPhone 11- en iPhone 11 Pro-gebruikers hebben problemen met de gps van hun toestel.Dat blijkt uit ervaringsverhalen op Reddit. Diverse iPhone 11– en iPhone 11 Pro-bezitters melden dat hun gps niet goed functioneert. Gebruikers ondervinden met name problemen tijdens het gebruiken van apps die gps nodig hebben, zoals navigatieprogramma’s. Navigeren via Google Maps en Waze gaat hierdoor een stuk lastiger. Over de schaal van het probleem is nog weinig bekend. Apple zelf heeft nog niet gereageerd.

iOS 13.3 verklapt: Apple werkt aan nieuwe Powerbeats 4 met ‘Hé Siri’

Oplettende ontwikkelaars hebben in de code van iOS 13.3 ontdekt dat Apple aan de Powerbeats 4 werkt. 9to5Mac ontdekte verwijzingen naar de Powerbeats 4, een nieuwe versie van de draadloze oordopjes die extra stevig in je oor zitten met een beugel. De vierde editie van deze koptelefoon zou ‘Hé Siri’ ondersteunen, zodat je handsfree nummers kunt wijzigen, een bericht kunt sturen en nog veel meer. Ook is in de code te lezen dat de koptelefoon wordt uitgerust met Apples H1-chip, die we ook kennen van de AirPods. Deze chip zorgt voor een snelle en betrouwbare draadloze verbinding tussen je apparaten.

