Nieuwsoverzicht week 50: AirPods Max onthuld en meer

Lees verder na de advertentie.

We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Apple onthult AirPods Max: over-ear koptelefoon met topgeluid

Het grote nieuws van deze week was de onthulling van Apples nieuwe over-ear koptelefoon: de AirPods Max. De draadloze koptelefoon biedt hetzelfde gebruikersgemak als de AirPods en beschikt onder meer over ruisonderdrukking, waarmee je omgevingsgeluid kunt wegfilteren. De hoogwaardige koptelefoon heeft wel een flink prijskaartje, welke begint bij 629 euro.

→ Lees alles over de AirPods Max

‘iOS 14.3 verschijnt op maandag 14 december’

De iOS 14.3 release zou aanstaande maandag worden uitgebracht. Deze week verscheen de laatste testversie van de update, die stiekem al gelijk is aan de versie die maandag voor iedereen wordt uitgebracht. Apple moet iOS 14.3 ook wel op maandag uitbrengen, omdat dan Apple Fitness Plus gelanceerd wordt, een nieuwe sport-app die helaas nog niet in Nederland verschijnt. Daarnaast voegt iOS 14.3 ondersteuning toe voor de nieuwe AirPods Max koptelefoon. Daarmee heeft Apple zichzelf twee redenen gegeven dat de update spoedig uit moet komen.

→ Lees meer over de verwachte iOS 14.3-update

Concept: Hoe de Apple Watch een nieuw design kan krijgen

Het eerste Apple Watch Series 7-concept is verschenen. Een grafisch ontwerper laat zien hoe een Apple-horloge met platte zijkanten eruit zou zien. Grafisch ontwerper Wilson Nicklaus laat in een concept zien hoe de Apple Watch qua design meer op andere Apple-producten gaat lijken, zoals de iPhone 12 en iPad Air.

→ Lees meer over het Apple Watch Series 7-concept

‘Apple werkt met TSMC aan zelfrijdende autochips, net zoals Tesla’

We hebben er al lang niks meer over gehoord, maar achter de schermen sleutelt Apple verder aan zijn zelfrijdende auto. Chipfabrikant TSMC is er inmiddels ook bij betrokken, zo stelt een nieuw gerucht. Zowel Bloomberg als Digitimes zijn het er over eens dat Apple niet aan een eigen auto werkt, maar wel aan de chip die nodig is om de auto van andere fabrikanten slim te maken. Om deze focus extra kracht bij te zetten, staat Bob Mansfield inmiddels aan het stuur van het project. Mansfield is daarnaast de baas op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning bij Apple.

→ Lees alles over de zelfrijdende autochips van Apple

Apple maakt het mogelijk om in-app aankopen te delen met gezinsleden

Goed nieuws voor mensen die ‘Delen met gezin’ gebruiken op hun Apple-apparaten. Vanaf nu kun je ook in-app aankopen met elkaar delen, zodat je ze niet dubbel hoef te kopen. Met de gezinsdelingsfuncties van Apple kunnen gezinsleden hun apps met elkaar delen, zodat ze niet opnieuw aangeschaft hoeven te worden. Apple heeft de mogelijkheden op dit gebied stilletjes uitgebreid.

→ Lees hoe je in-app aankopen deelt met je familieleden

iPhoned-adventskalender 2020

December is begonnen, de Sint is vertrokken en kerst staat voor de deur. Dat betekent: cadeautjestijd! Deze week zijn we begonnen met de eerste enige echte iPhoned-adventskalender. Van 7 tot en met 24 december maak je elke werkdag kans op een leuke prijs! Wat je kunt winnen houden we natuurlijk nog even geheim, maar het varieert van cadeaubonnen tot de tofste gadgets. Elke werkdag opent er een vakje van onderstaande kalender, dus houd iPhoned komende weken goed in de gaten.

→ Lees alles over de iPhoned adventskalender