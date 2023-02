iPhone 14 vs. Samsung Galaxy S23 (iPhone-nieuws #5)

Samsung heeft de Galaxy S23-reeks uitgebracht en wij vergelijken hem met de iPhone 14. En hoe gaat Netflix nu het account delen in de gaten houden? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Je hebt het vast niet gemist, Samsung heeft de nieuwe Galaxy S23 (Ultra) gelanceerd.

Bij iPhoned waren we heel benieuwd naar deze grootste concurrent van de iPhone 14 (Pro) en hebben de twee telefoons alvast uitgebreid vergeleken. En we waren behoorlijk onder de indruk! Wat kan Apple ervan leren?

→ Lees onze uitgebreide vergelijking

Netflix blijft maar dreigen dat we binnenkort ons account niet meer mogen delen, maar tot nog toe gebeurt er weinig.

Het lijkt er echter op dat daar nu snel verandering in komt, want Netflix heeft nu laten weten hoe het überhaupt in de gaten wil houden of je je account deelt. Wij geven je de samenvatting.

→ Zo houdt Netflix je in de gaten!

Heb jij nog de Facebook-app op je telefoon? Misschien niet zo’n goed idee, want die app voert stiekem accutests met je iPhone uit. En daardoor gaat je accu sneller leeg! Bizar dat dat mag, we leggen het voor je uit.

→ Dit zijn de schimmige praktijken van Facebook

De Apple Watch Ultra is ondanks zijn hoge prijs ontzettend populair. Heb jij geen zin om 1000 euro neer te tellen voor een horloge, maar houd je wel van het stoere uiterlijk? Met onze lifehack maak je van gewone Apple Watch een Ultra – voor maar 15 euro!

→ Zo gemakkelijk is het

Je wilt natuurlijk niet dat je iPhone snel stuk gaat, maar soms kun je er echt niets aan doen. Maar hoe vaak komt het eigenlijk voor dat Apples toestel zo snel kapot gaat?

Dit onderzoek geeft antwoord. Uit de cijfers is af te leiden hoe lang het gemiddeld duurt voordat je iPhone gerepareerd moet worden.

→ Achterhaal wanneer jouw iPhone stuk gaat

WhatsApp heeft de eerste bèta van een alternatieve Mac-app voor de populaire berichtendienst uitgebracht. Deze is nu al veel beter dan de huidige; wij laten zien hoe je hem nu al gebruikt.

→ Ontdek de nieuwe WhatsApp voor Mac

