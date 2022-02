Een eerste blik op iOS 16 (iPhone-nieuws #5)

De eerste beelden van iOS 16 zijn opgedoken en de nieuwe iPhone SE komt bijna uit. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week in één overzicht.

91mobiles bericht dat Apple drie verschillende apparaten naar India heeft gebracht om de laatste tests uit te voeren. Het gaat daarbij in ieder geval om de nieuwe iPhone SE en om twee verschillende iPads.

Die laatste is een kleine verrassing, omdat we dit voorjaar eigenlijk alleen de iPad Air 2022 verwachten. Omdat de nieuwe tablet volgens 91Mobiles rond de 300 dollar gaat kosten gaat het waarschijnlijk om een opvolger voor de ‘normale’ iPad.

Het was de grootste feature van iOS 14: widgets. Die tonen informatie van apps en je plaatst ze tussen de app-icoontjes van het thuisscherm. Zo zie je meteen de weersvoorspelling voor de komende week, zonder dat je de Weer-app hoeft te openen.

Het lijkt erop dat er vanaf iOS 16 veel meer mogelijk is met die widgets. Geruchtenverspreider LeaksApplePro deelde foto’s van een vermeende iPhone met iOS 16. Daarop is te zien dat Apple werkt aan een extra grote widget, die andere widgets bevat.

Met iOS 15.4 kun je straks Face ID gebruiken terwijl je een mondkapje draagt. Dat is fijn, want hierdoor werkt de gezichtsherkenning ook wanneer je gezicht bedekt is. De nieuwe softwareversie is nog niet officieel uit, maar er is al wel een publieke testversie.

De grote vraag is natuurlijk of Face ID met een mondmasker ook echt werkt. Wij hebben daarom afgelopen week de proef op de som genomen.

Er komen ieder jaar meerdere nieuwe iPhones uit, waar honderden mensen voor in de rij staan. Ook de iPad krijgt er iedere 12 maanden weer een aantal nieuwe features bij. Niet alle Apple-producten hebben echter deze luxe.

Er zijn namelijk ook spullen die al veel langer niet bijgewerkt zijn. Afgelopen week hebben wij deze vijf ‘slachtoffers’ op een rijtje gezet.

Er duiken steeds meer bewijzen op voor het bestaan van Apples mixed reality-headset. De eerste bètaversie van iOS 15.4 gaf ons al de mogelijkheid om Face ID te gebruiken met een mondkapje, maar niet alle nieuwe functies zijn direct zichtbaar.

Een verborgen code in de software wijst op ondersteuning voor augmented en virtual reality-headsets. Dat zegt developer Maximiliano Firtman.

