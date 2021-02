iOS 14.5 komt eraan, de Mac heeft een update gekregen en het mysterieuze Apple Car-project krijgt steeds meer vorm. Ook komt er steeds meer naar buiten over de iPhone 13. Heb je afgelopen week niet al het iPhone-nieuws kunnen volgen? In dit overzicht praten we je snel bij over de belangrijkste ontwikkelingen.

iOS 14.5 komt eraan: dit zijn de beste functies

Apple heeft de eerste testversie van iOS 14.5 uitgebracht. Deze is nog niet beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers, maar we weten hierdoor wel welke features eraan komen. Afgelopen week blikten we daarom vooruit naar de nieuwe software-update. De grootste toevoeging is dat je iPhones met Face ID straks kunt ontgrendelen wanneer je een mondkapje op hebt. Hiervoor wordt de hulp van je Apple Watch ingeroepen.

Downloaden: macOS 11.2 is beschikbaar

Apple heeft afgelopen week een software-update voor de Mac uitgebracht. macOS 11.2 (Big Sur) lost een aantal vervelende bugs op, waaronder allerlei problemen die gebruikers met bluetooth-verbindingen hadden. Met name mensen met M1-Macs hadden hier last van. Na het downloaden van de update moeten de problemen verholpen zijn. Hoe je dat doet, leggen we in onderstaand artikel uit.

iPhone 13-geruchten: dit weten we al over de 2021-iPhone

De nieuwe iPhone laat nog even op zich wachten, maar de eerste iPhone 13-geruchten stapelen zich al op. Van de terugkeer van Touch ID, een verbeterede camera tot aan veel meer opslag: in onderstaand artikel bundelen we de meest gehoorde geruchten over de nieuwe iPhone.

Gerucht: Eerste Apple Car volledig autonoom, geen bestuurder nodig

Apples ambitieuze autoproject krijgt steeds meer vorm. Na geruchten over de fabrikanten weten we nu meer over hoe deze eerste Apple Car moet gaan werken. Het nieuws is afkomstig van CNBC, dat zich beroept op anonieme bronnen. Zij stellen dat de eerste versie van de Apple Car al volledig autonoom zou zijn: ‘de elektrische auto werkt volledig zonder bestuurder en is uitgerust met de meest moderne technieken.’

Vodafone schrapt abonnementen en wijzigt prijzen

Met de start van de nieuwe maand heeft Vodafone meerdere Red-abonnementen volledig geschrapt of gewijzigd. We zetten alle veranderingen op een rijtje. Vodafone kondigt de abonnementswijzingen aan in een blogbericht. Hierin is te lezen dat de provider per direct stopt met de Start XL, Red Essential en Red Super-abonnementen. Ook van andere abonnementen wijzigt de prijs, of krijg je juist minder of meer MB’s voor je geld.

