Waar blijft de Apple Car? (iPhone-nieuws #49)

De Apple Car zou in 2026 komen en iCloud is nu nog veiliger. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er gaan sinds het oprichten van Project Titan, het team van grote namen achter de Apple Car, al veel geruchten rond over de releasedatum van de auto. Even leek het erop dat de Apple Car helemaal niet meer de finish zou halen; het team dat de auto produceert werd namelijk tijdelijk opgeheven.

Begin dit jaar werd de motor van het team weer opgestart, waardoor er weer aan de futuristische auto wordt gewerkt. Er lijkt daardoor eindelijk duidelijkheid te zijn over wanneer de auto verschijnt: in 2026 komt de Apple Car op de markt, aldus website 9to5Mac.

→ Vertrekt de Apple Car in 2026 uit de startblokken?

Een nieuwe AirDrop-functie die in China noodgedwongen werd geïntroduceerd komt in iOS 16.2 naar iedereen.

Afgelopen maand werd bekend dat Apple een speciale AirDrop-functie uitbrengt in China. Met de nieuwe update krijgt AirDrop de functie om slechts voor 10 minuten met iedereen bestanden te delen. Dit in tegenstelling tot de huidige AirDrop-functie, waarbij je AirDrop onbeperkt op ‘Iedereen’ kan laten staan.

→ Lees verder over de nieuwe AirDrop-functie in iOS 16.2

Apple heeft aangekondigd dat de beveiliging van iCloud een stuk beter wordt. Alleen wordt het nu nog belangrijker om je wachtwoord nooit te vergeten.

iCloud maakte al gebruik van end-to-end encryptie bij een aantal diensten op je iPhone, iPad en Mac. Voorbeelden van deze diensten zijn gezondheidsgegevens en het opslaan van wachtwoorden in iCloud.

→ Zo zit de nieuwe beveiliging van iCloud in elkaar

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De CEO van Apple, Tim Cook, heeft een nieuwe fabriek van chipmaker TSMC samen met president Joe Biden in Arizona, Verenigde Staten, bezocht. Daar bevestigde Cook het nieuws dat al langere tijd rondging. TSMC gaat in deze nieuwe fabriek chips voor Apple produceren.

Deze chips moeten ‘met trots’ de stempel “Made in the US” dragen. Het is een belangrijke stap voor zowel Cook als Biden, die beide minder afhankelijk willen zijn van andere landen (zoals China en Taiwan) voor de productie van dergelijke elektronica.

→ Waarom Apple nu chips in de VS laat maken

Als er een Android-telefoon een beetje in de buurt komt van de iPhone, dan is dat wel de Google Pixel. Het volgende model wordt naar verluidt vouwbaar – zal Apple met de iPhone 15 volgen?

De iPhone 15 zal pas over een jaar uitkomen, daarom werpen we bij iPhoned rond deze tijd altijd graag een blik op de concurrenten. En een van Apple’s grootste tegenstanders is uiteraard Google met zijn Pixel-telefoons. Sinds kort zijn deze ook officieel in Nederland beschikbaar.

→ Alles over de vermeende Google Pixel Fold

Het laatste Apple- en iPhone-nieuws: