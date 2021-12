Hier is de iPhone 13 nog op voorraad (iPhone-nieuws #49)

De HomePod (mini) spreekt Nederland en de iPhone 13 (Pro) is lastig te vinden, maar bij sommige winkels nog wel op voorraad. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van het belangrijkste iPhone-nieuws.

iPhone- en Apple Watch-gebruikers kunnen vanaf nu hotelkamers openen met hun devices. Mits ze in een Hyatt-hotel overnachten, tenminste. Direct na een reservering krijg je een sleutel toegestuurd, die je in je Wallet-app kunt zetten. Deze werkt vanaf de inchecktijd.

Breng na aankomst je Apple Watch of je iPhone naar de NFC-ontvanger, waar je normaal het toegangspasje van je kamer tegenaan houdt. Deze zit vaak vlak naast je hoteldeur. Vervolgens hoor je een lichte ‘klik’ en de deur gaat van het slot.

De betrouwbare Koreaanse website The Elec meldt dat de iPhone 14 Pro-modellen die in 2022 worden gelanceerd, waarschijnlijk een punch-hole design hebben. Dit is een ontwerp waarbij de camera is verstopt achter een gaatje in het scherm. Veel Android-toestellen hebben al zo’n cameragat in het display.

Zowel de 6,1-inch iPhone 14 Pro als de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max hebben naar verwachting het vernieuwde ontwerp. De inkeping die sinds de iPhone X wordt gebruikt, zal bij de high-end iPhones verdwijnen.

De HomePod wordt nog steeds niet officieel verkocht in Nederland, maar daar lijkt binnenkort eindelijk verandering in te komen. In iOS 15.2 is er in de Woning-app een Nederlandse taaloptie verschenen.

Hiermee kan de HomePod in het Nederlands praten en antwoord geven. Dit zou beteken dat de release van de HomePod (mini) in Nederland niet lang meer op zich laat wachten.

De iPhone 13 en iPhone 13 Pro zijn razend populair. Winkels hebben de telefoons daarom lang niet altijd op voorraad. Maar, wie goed zoekt (en snel genoeg is) komt waarschijnlijk nog wel een toestel tegen.

Wij hebben het werk voor je uit handen genomen en een overzicht van de levertijden gemaakt. Zo zie je in een oogopslag welke shops de iPhone 13 (Pro) nog op voorraad heeft, en bij welke winkels je nog even moet wachten.

Meestal komt Apple in een kalenderjaar met één nieuwe versie van zijn smartwatch. In 2021 was dat de Apple Watch Series 7. Maar in 2022 brengt Apple vermoedelijk drie Apple Watch-modellen uit, meldt Apple-analist Ming-Chi Kuo.

‘De nieuwe Apple Watch in 2022 betreft een Apple Watch Series 8, de nieuwe Apple Watch SE en een versie voor extreme sporten’, laat de analist weten. Kuo heeft het in zijn voorspellingen bijna altijd bij het rechte eind, dus de kans is groot dat zijn uitspraken kloppen.

Er zijn nieuwe aanwijzingen dat Apple op korte termijn een derde generatie iPhone SE uitbrengt. Meerdere leveranciers van Apple bereiden zich namelijk voor op het verzenden van onderdelen voor de iPhone SE 3, die in 2022 moet verschijnen.

De belangrijkste vernieuwingen van de iPhone SE 2022 zijn waarschijnlijk 5G-ondersteuning en een krachtigere chip. Waarschijnlijk stopt Apple er de A15 Bionic-chip in. Dit is de processor van de iPhone 13-serie en nieuwste iPad mini.

