We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

App-abonnementen vanaf nu deelbaar met je gezin

iPhone- en iPad-gebruikers die onderdeel zijn van een Apple-familie kunnen nu ook app-abonnementen met elkaar delen. Op die manier hoef je slechts eenmalig een abonnement op een bepaalde app af te sluiten, waarna de rest van het gezin die app ook kan gebruiken. De mogelijkheid werd afgelopen zomer tijdens softwareconferentie WWDC al aangekondigd, maar rolt vanaf nu geleidelijk uit voor Apple-gebruikers.

‘Apple kondigt op 8 december nieuwe hardware aan’

Apple komt mogelijk met een nieuwe hardware-aankondiging. Website MacRumors heeft een interne memo van Apple in handen. Daaruit blijkt dat de techreus op 8 december om 14.30 uur Nederlandse tijd mogelijk nieuwe hardware aankondigt. De memo is gericht aan service providers. Apple zegt dat er “Apple Care-gerelateerde veranderingen” aankomen. Om wat voor soort product het precies gaat is nog niet bekend.

iPhone 12-gebruikers klagen over accu- en internetproblemen

Nu de iPhone 12 al een tijdje door talloze mensen wordt gebruikt, duiken er steeds meer problemen op met de toestellen. Een nieuwe reeks aan klachten richt zich op de accu en internetverbinding. Nu de startperiode voor veel mensen voorbij is, valt op hoe vooral bij de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini de accucapaciteit in rap tempo omlaag gaat. Zelfs als het toestel stand-by is en zowel wifi als 5G zijn uitgeschakeld, is in de batterij-instellingen te zien dat de batterij snel leeg gaat.

Spotify Wrapped 2020: bekijk jouw muzikale jaaroverzicht

December is begonnen en dat betekent dat het weer tijd is voor jaarlijstjes. Spotify bijt het spits af met Spotify Wrapped 2020. Ieder jaar registreert muziekdienst Spotify iedere minuut die je naar muziek luistert. Dat wordt aan het einde van het jaar netjes verpakt in een jaaroverzicht, waarin je kunt zien wat je favoriete artiesten, nummers en genres zijn.

Dit zijn Apples favoriete en populairste apps van 2020

Apple is er dit jaar vroeg bij met zijn jaarlijstje. In een groot overzicht presenteert het bedrijf zijn favoriet apps van het jaar en welke het meest werden gedownload in Nederland. Zoals ieder jaar maakt Apple onderscheid in zijn jaarlijst. Enerzijds is er de lijst die handgekozen is door Apple zelf. Daarnaast heb je de lijsten die puur op basis van populariteit zijn samengesteld.

