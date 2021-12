Wat is de beste iPhone-app van dit jaar? (iPhone-nieuws #48)

Apple heeft de beste iPhone- en Mac-apps van 2021 bekendgemaakt. Ook lijkt het erop dat de populaire iPhone SE volgend jaar een opvolger krijgt. In dit overzicht vatten we het belangrijkste iPhpne-nieuws van afgelopen week samen voor je.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De tijd van eindejaarslijstjes is aangebroken en ook Apple doet een duit in het zakje. Afgelopen week zette het bedrijf de volgens haar beste iPhone-, iPad- en Mac-apps van 2021 in het zonnetje.

De applicaties worden door Apple geprezen vanwege hun innovatie, gebruikerservaring en design. Afgelopen week maakte het bedrijf trouwens ook de populairste iPhone- en iPad-apps van 2021 bekend.

→ Dit is de beste iPhone-app van 2021

Met een regenradar zie je of je een paraplu nodig hebt als je naar buiten gaat. En wist je dat de Weer-app van de iPhone een geheime buienradar heeft waarin je ziet wanneer en waar het gaat regenen?

Zeg je regenkaart, dan zeg je Buienradar. Maar sinds iOS 15 is het niet per se nodig om deze buienvoorspeller te installeren. De Weer-app heeft ook zoiets, al is de optie behoorlijk verstopt.

→ Zo activeer je de geheime buienradar van je iPhone

Apple komt over een paar maanden met een nieuwe versie van de razendpopulaire iPhone SE. Dat meldt het Taiwanese TrendForce, een bekende en betrouwbare bron.

De huidige SE is Apples goedkoopste iPhone en tevens de enige iPhone die nog een homeknop en Touch ID aan boord heeft. De opvolger van het toestel krijgt waarschijnlijk een vergelijkbaar ontwerp. Aan de binnenkant krijgt de nieuwe iPhone SE een paar flinke upgrades.

→ Komt er een nieuwe iPhone SE in 2022?

Elk jaar krijg je met Spotify Wrapped een overzicht met al je favoriete muziek van het afgelopen jaar, maar jammer genoeg heeft Apple Music heeft geen ‘Wrapped’-functie.

Of toch wel? Er is namelijk een manier om vergelijkbare lijstjes op te vragen in de muziekdienst van Apple. Wij laten zien hoe je dit ‘Apple Music Wrapped’-overzicht bekijkt!

→ Check jouw Apple Music Replay

Widgets zijn kleine apps met verschillende functies die je op het homescreen van je iPhone zet. De standaard widgets zijn leuk, maar er zitten wel wat beperkingen aan.

Daarom hebben we afgelopen week wat handige tips op een rijtje gezet om echt alles uit je iPhone-widgets te halen. Een app als Color Widgets geeft je bijvoorbeeld veel meer mogelijkheden.

→ Haal alles uit je iPhone-widgets

Apple lijkt opnieuw te werken aan een oplaadmat die in staat is om je iPhone, AirPods én Apple Watch tegelijk op te laden. Ook moet het in de toekomst mogelijk zijn om apparaten op te laden door ze op de achterkant van de iPhone te leggen.

Dit meldt de betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De Apple-insider denkt dat Apple nog steeds werkt aan een oplader voor meerdere apparaten. Meer details geeft hij niet, maar we verwachten dat het om een oplaadmat gaat waarmee je de iPhone, AirPods en Apple Watch oplaadt.

→ Lees verder over de draadloze oplader van Apple