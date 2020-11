We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

‘Geen iOS 15 voor iPhone 6S (Plus) en eerste iPhone SE’

De iPhone 6S (Plus) en iPhone SE zouden geen update naar iOS 15 krijgen, de iPhone-softwareversie van volgend jaar. De toestellen uit 2015 en 2016 blijven dan ook op iOS 14 steken. Deze versie kwam afgelopen september uit. Dat claimt The Verifier. Het is niet helemaal duidelijk waar de Israëlische website zijn informatie vandaan haalt, dus neem het gerucht met een korreltje zout.

→ Lees hier welke iPhones wél een update naar iOS 15 krijgen

Gerucht: iPad Pro krijgt in tweede helft van 2021 een oled-scherm

Het gerucht dat Apple in het eerste kwartaal van 2021 de overstap maakt naar mini-led-schermen voor de iPad Pro-serie is niet nieuw. Echter presenteert The Elec in een rapport nieuwe informatie: Apple maakt halverwege het jaar een overstap naar oled. Over de plannen van Apple om de iPad Pro van een mini-led-scherm te voorzien, gingen het afgelopen jaar regelmatig verhalen de ronde. Onlangs bevestigde een rapport van ET News nog het gerucht dat de eerste iPad Pro met mini-led-scherm begin 2021 wordt aangekondigd.

→ Lees meer over het verwachte oled-scherm van de iPad Pro 2021

‘MacBooks met nieuw design in tweede helft van 2020, nieuwe AirPods begin volgend jaar’

De MacBook ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit, maar daar komt volgend jaar verandering in. Apple brengt dan namelijk één of meerdere MacBooks met een fris design uit. Iets daarvoor komen er nieuwe AirPods-oordopjes aan. Dat claimt Ming-Chi Kuo, een doorgaans goed geïnformeerde insider die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt. De kenner schrijft in een memo aan klanten (Kuo is analist bij een investeringsbank) dat het bedrijf uit Cupertino in de tweede helft van volgend jaar nieuwe MacBook-modellen op de markt brengt.

→ Lees alles over de verwachte nieuwe MacBooks en AirPods

‘MacBooks met nieuw design krijgen zowel Apple Silicon als Intel-processor’

Met een kort maar krachtige tweet bracht de betrouwbare lekker L0vetodream de geruchtenmachine deze week weer in de war. De lekker claimt dat Apple ook MacBooks met Intel-processor van een nieuw design voorziet. Volgens de lekker brengt Apple in de tweede helft van 2021 MacBook-modellen met Apple Silicon én Intel-processors uit. De lekker reageert met deze tweet op het rapport van Ming-Chi Kuo.

→ Lees verder over de mogelijke MacBook-modellen met verschillende processors

‘Apple Watch krijgt nieuw design in 2021 en meer gezondheidsfuncties’

Na jarenlang hetzelfde ontwerp te hebben gebruikt, lijkt de Apple Watch in 2021 in een nieuw jasje te worden gestoken. Het is nog niet eens 2021, maar Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft de eerste informatie over de volgende Apple Watch al via zijn bronnen verkregen. In een uitgebreid bericht aan investeerders deelt hij de eerste concrete info over de ‘Apple Watch Series 7’. Kuo stelt dat zowel de Apple Watch Series 6 als Apple Watch SE populair zijn. Voor 2021 zou Apple zich willen richten op het uitbouwen van de gezondheidsfuncties van de Watch.

→ Lees meer over het Apple Watch Series 7-gerucht