Zijn jouw WhatsApp-gegevens gelekt? (iPhone-nieuws #47)

WhatsApp-gegevens van miljoenen Nederlanders liggen op straat. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Een hacker biedt op internet een database aan met 487 miljoen WhatsApp-nummers. De website Cybernews heeft nader onderzoek gedaan en een gedeelte van de nummers gecheckt. Alle nummers bleken inderdaad van een WhatsApp-account te zijn.

De meeste nummers komen uit Egypte en Italië, maar ook Nederlanders en Belgen zijn getroffen. Binnenkort kun je via de website Have I Been Pwned controleren of jouw gegevens zijn buitgemaakt.

→ Zit jouw nummer bij het WhatsApp-lek?

Bij Foxconn, ‘s werelds grootste iPhone-fabrikant in de Chinese stad Zhengzhou, zijn afgelopen week rellen uitgebroken. Dat blijkt uit video’s die op sociale media zijn gedeeld. Daar zien we hoe honderden werknemers van Foxconn protesteren en botsen met de plaatselijke politie.

De reden achter deze stakingen lijkt het niet nakomen van beloftes te zijn. De Foxconn-fabriek is echter de afgelopen jaren al vaker negatief in het nieuws geweest.

→ Dit weten we over de stakingen in de Foxconn-fabriek

Door tegenvallende verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus ligt de productie van het toestel zo goed als stil in december. Apple probeert op deze manier het aanbod en de vraag naar de iPhone 14 Plus weer gelijk te trekken.

Dit komt niet als een verrassing: eerder kondigde Apple al aan dat de iPhone 14 Plus-productie omlaag werd gebracht. Nu is de vraag naar het grotere model van de iPhone 14 dus blijkbaar zo laag dat de productie bijna stilligt.

→ De iPhone 14 Plus-productie ligt stil

Er is meer informatie verschenen over het uiterlijk van Apple’s nieuwe vlaggenschip. Volgens een gerucht krijgt de iPhone 15 een titanium behuizing met afgeronde hoeken.

In een tweet laat Apple-analist ShrimpApplePro weten dat de iPhone 15 een titanium behuizing krijgt. Daarnaast gaat de achterkant van Apple’s nieuwe vlaggenschip op de schop. De huidige iPhones hebben nog rechte hoeken aan achterkant, maar dat gaat er bij de opvolger dus wat ronder uitzien.

→ Krijgt de iPhone 15 een titaniumbehuizing?

Wanneer je nu je bloeddruk moet meten, heb je een aparte bloeddrukmeter nodig. Bovendien moet je daar ook echt even de tijd voor nemen om de bloeddrukmeter goed zijn werk te laten doen. Straks hoeft dat misschien niet meer en heb je eigenlijk alleen nog een Apple Watch nodig.

Apple heeft namelijk een patent gekregen op een nieuwe manier om je bloeddruk te meten. Het patent is aangevraagd om gebruikt te worden in een toekomstige versie van de Beddit-slaapmonitor.

→ Lees verder over hoe de Apple Watch (misschien) bloed kan meten

Het einde van RTL XL is in zicht en de dienst stopt. Vanaf 2023 gaan al je favoriete programma’s van RTL XL naar Videoland.

Bij deze dienst kun je uit drie abonnementen kiezen. Tijdelijk is Videoland Basis (met reclame) verkrijgbaar voor 2,99 euro per maand. Heb je hier geen trek in, kies dan een van de duurdere pakketten zonder reclames tussendoor.

→ Lees verder over waarom RTL XL stopt

