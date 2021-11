Waar is de iPhone 13 nu het goedkoopst? (iPhone-nieuws #47)

Geen betere tijd om een iPhone 13 te kopen dan nu tijdens Black Friday. Ook tof: iOS 15.2 komt binnenkort uit, maar wat zijn de vernieuwingen? Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2021 is in volle gang. Webshops en providers buitelen over elkaar heen om de hoogste kortingen te geven. Er is daarom geen beter moment om een iPhone 13 te kopen.

Alle vier de toestellen zijn met flinke kortingen op de kop te tikken. Helemaal wanneer je een iPhone 13 in combinatie met abonnement zoekt kun je momenteel flink profiteren.

→ Dit zijn de beste iPhone 13-deals tijdens Black Friday 2021

Nu we het toch over Black Friday hebben: ook Apple doet een zak in het duitje. En dat is best bijzonder, want het bedrijf geeft eigenlijk nooit korting op producten.

Tot en met maandag krijg je een cadeaubon van maximaal 200 euro bij aanschaf van geselecteerde producten in de Apple Store. Je krijgt bijvoorbeeld een bon van 50 euro wanneer je een iPhone 12 (mini) koopt. Deze kun je vervolgens vrij besteden.

→ Apple geeft cadeaubonnen voor Black Friday weg

iOS 15.2 is de volgende grote tussentijdse update voor de iPhone. Daar zitten veel interessante vernieuwingen tussen. Wij hebben afgelopen daarom een overzicht van alle functies gemaakt.

Neem nou Digitale Erfenis. Dankzij deze functie kun je mensen straks aanwijzen als erfeniscontacten. Zij hebben na je overlijden toegang tot de gegevens van je iPhone.

→ Deze functies voegt iOS 15.2 toe

Wanneer je WhatsApp-stickers wil maken, heb je altijd een andere app of programma nodig. Waarschijnlijk is dat binnenkort niet meer nodig, want dan wordt het mogelijk om de stickers in WhatsApp zelf te maken.

Die functie wordt momenteel namelijk getest in de bètaversie van de app. Voor het fabriceren van de stickers kan je eigen foto’s gebruiken, die je meteen in WhatsApp Desktop kan bewerken. Vervolgens kan je nog tekst, emoji en tekeningen toevoegen.

→ Binnenkort kun je zelf WhatsApp-stickers maken in de app

iPhones staan erom bekend dat ze erg waardevast zijn, veel meer dan bij Android-toestellen. Maar de iPhone 13 slaat alles, zo blijkt uit een onderzoek. Na twee maanden heeft de iPhone 13 bijna 50 procent minder waarde verloren dan de iPhone 12.

SellCell keek naar de gegevens van meer dan 45 Amerikaanse bedrijven met een inruilservice (Trade In) voor iPhones. Dit geeft een goede indicatie van de waardevermindering. Hierbij werden de getallen van de iPhone 13-serie vergeleken met die van de iPhone 12 en iPhone 11.

→ Zo waardevast is de iPhone 13