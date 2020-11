We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

‘Apple werkt aan oplossing voor iPhone 12-schermprobleem’

Apple zou op de hoogte zijn van een schermprobleem dat enkel bij iPhone 12-modellen opduikt. Het goede nieuws: een software-update zou de mogelijke oplossing zijn. Sinds de komst van de iPhone 12 duiken op internetfora klachten op over een opmerkelijk schermprobleem. Sommige iPhones zouden een groene gloed over het display hebben, of spontaan beginnen te flikkeren. MacRumors zegt een intern document van Apple in handen te hebben waarin het iPhone 12 schermprobleem wordt besproken.

Teardown: MacBooks met M1-chip vrijwel identiek aan oudere Intel-modellen

iFixit heeft de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro uit elkaar gehaald tijdens een zogeheten teardown. Hoewel deze laptops op papier een nieuw hoofdstuk voor Apple inluiden – men stapt immers over van Intel naar haar eigen M1-chip – is er onder de motorkap maar weinig veranderd. Sterker nog; de nieuwe Apple-laptops zijn vrijwel identiek aan hun voorgangers met Intel-chip. Maar, bij de MacBook Air is er wel een duidelijke verandering zichtbaar. Het nieuwe model heeft namelijk geen ventilator.

Google rolt iOS-widgets van Gmail, Drive en Fit uit

Sinds iOS 14 kunnen iPhone-gebruikers hun hele startscherm personaliseren met widgets. Ideaal, maar er miste nog wat: Google-widgets. Gelukkig komt daar nu verandering in en introduceert het bedrijf in etappes de iOS-widgets van populaire Google-diensten. In september kwam het bedrijf al met iPhone-widgets voor Google Zoeken, Foto’s en YouTube. Nu zijn daar ook widgets van Gmail, Google Drive en Fit aan toegevoegd.

‘iPhone 12 Pro Max heeft het best geteste smartphonescherm ooit’

De jaarlijkse schermtest van DisplayMate heeft een nieuwe nummer één. Het grote scherm van de iPhone 12 Pro Max is volgens de website het beste scherm dat ze ooit hebben getest. In de uitgebreide schermtest van DisplayMate doet de grootste iPhone van 2020 het beter dan die van 2019. Sterker nog: de iPhone 12 Pro Max zet in elf categorieën een nieuw record.

macOS Big Sur installatie-bug maakt oudere MacBooks onbruikbaar

Oudere MacBooks die macOS Big Sur op papier prima ondersteunen, lopen tegen grote problemen aan. Het aantal klachten begint zich op te stapelen. Op internetfora, Reddit en Apples eigen website druppelen de mensen met oude Macs binnen die problemen met Big Sur ervaren. Het lijkt vooral te gaan om MacBook Pro’s uit 2013 en 2014. Opvallend genoeg zijn dit ook de oudste apparaten die door Big Sur worden ondersteund. De problemen lijken allemaal op elkaar: tijdens het updaten van de MacBook blijft het apparaat tijdens de installatie hangen op een zwart scherm.

