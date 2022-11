Zo gaat iOS 16.2 je iPhone vernieuwen (iPhone-nieuws #46)

Een nieuwe iOS-update en verse informatie over de iPhone 15. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

De doorgaans betrouwbare Mark Gurman heeft in zijn meest recente nieuwsbrief gezegd dat iOS 16.2 al in december uitkomt.

De nieuwste update voor de iPhone heeft een aantal toffe nieuwe functies. Wij hebben de leukste functies voor je op een rij gezet, waaronder de nieuwe Freeform-app en verse widgets.

Afgelopen oktober kondigde Apple de tiende generatie instap-iPad aan: de iPad 2022. Wij hebben de tablet kunnen testen en hebben gemengde gevoelens.

Qua design gaat de iPad de goede kant op, maar de hardware is ietwat ouderwets. Het is daardoor onduidelijk welke doelgroep Apple precies wil bereiken. Bovendien is de ‘gewone’ iPad fors duurder geworden en daardoor niet echt meer een instapmodel.

Apple had het liever anders gezien, maar heeft geen keus. De iPhones van volgend jaar moeten verplicht een usb-c-aansluiting hebben vanwege Europese wetgeving die dan gaat gelden.

Volgens Ming-Chi Kuo, een doorgaans betrouwbare Apple-analist, krijgen alle iPhone 15-varianten deze nieuwe aansluiting, maar is de snelste versie voorbehouden aan de Pro-modellen.

Er zijn foto’s opgedoken van een prototype van een MagSafe-oplader van Apple. Het bijzondere hieraan is dat hij ook als standaard gebruikt kan worden. Waarom we toch blij zijn dat Apple dit niet heeft uitgebracht?

Heel simpel: omdat het product niet werkt. Je kunt je iPhone namelijk alleen opladen door ‘m in landschapsmodus te plaatsen. Dat is misschien handig voor video’s, maar niet in een oplader.

We hebben er lang op moeten wachten, maar de streamingsdienst heeft eindelijk een simpele functie toegevoegd aan zijn iOS-app.

Met deze nieuwe functie van Netflix kan je ongewenste meelifters van je account verwijderen. Dit lijkt een voorloper op de verwachte harde aanpak van het delen van wachtwoorden in 2023 te zijn.

Heb je al een setje AirPods Max of ben je aan het wachten tot Apple eindelijk een keer de AirPods Max 2 gaat uitbrengen? Binnenkort kun je de koptelefoons van Apple misschien wel links laten liggen, want Sonos wil in 2023 met hun eigen high-end koptelefoons komen.

Volgens de geruchten wordt het een over-ear-koptelefoon. Dit soort koptelefoons hebben grote oorschelpen die je oren volledig omsluiten zodat je minder last hebt van omgevingsgeluiden. Ook de AirPods Max hebben deze oorschelpen.

