Ga jij binnenkort je iPhone zelf repareren? (iPhone-nieuws #46)

Binnenkort kun je je iPhone repareren met originele Apple-onderdelen. En heeft de iPhone 14 nog wel een Lightning-aansluiting? Dit is het wekelijkse overzicht van het beste iPhone- en Apple-nieuws.

Apple is van gedachten veranderd. Afgelopen week kondigde het bedrijf aan dat consumenten binnenkort zelf hun iPhone (of andere apparaten) kunnen repareren. Apple gaat hiervoor originele onderdelen leveren.

In eerste instantie wordt het Apple Self Service-programma in de Verenigde Staten uitgerold. In de loop van 2022 worden daar meer landen aan toegevoegd: het is nog niet bekend of Nederland hieronder valt.

Dat WhatsApp bezig is met een app voor de iPad is al langer bekend, maar nu komt er waarschijnlijk ook een officiële app voor MacOS.

Het was al mogelijk om WhatsApp op je Mac te gebruiken, maar daarvoor moest je wel WhatsApp Web, Desktop of Portal erbij pakken. Maar dat is nog steeds niet wat je écht wilt. Het liefst wil je natuurlijk een echte app voor MacOS. Daar lijkt nu schot in te komen, want de iPad-app waar WhatsApp mee bezig is, wordt gemaakt met behulp van Catalyst.

Apple heeft de derde testversie (bèta) van iOS 15.2 vrijgegeven. De derde bèta voegt niet zoveel nieuwe functies toe als de eerdere bèta’s, maar ook dit keer zijn er opvallende veranderingen.

Onder meer de macromodus van de iPhone 13 Pro-telefoons wordt verbeterd. Voortaan kun je deze modus, die je gebruikt om kiekjes van heel dichtbij te maken, handmatig uitzetten. Ook Apple Music gaat er in iOS 15.2 op vooruit.

Terwijl de tech-industrie richting usb-c beweegt, blijft Apple vasthouden aan de Lightning-poort. Althans: bij de iPhone. De MacBook heeft usb-c al een tijdje, en ook de iPad mini, iPad Air en iPad Pro zijn van de aansluiting voorzien. Maar waar blijft de iPhone?

Als Apple de Lightning-connector in zijn telefoons verwijdert, zal dat niet vanwege usb-c zijn. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo liet in maart weten dat Apple niet van plan is om de overstap te maken. Dat heeft twee redenen.

Een auto van Apple lijkt nog ver weg. Volgens een betrouwbare bron rijden de eerste mensen echter al in 2025 in een zogenoemde ‘Apple Car’ rond. Volgens Bloomberg gaat de eerste auto over een paar jaar in de verkoop.

2025 lijkt echter heel ambitieus, aangezien de auto volledig zelfrijdend moet worden. Dat betekent dat inzittenden onderweg bijvoorbeeld rustig een film kunnen kijken, zonder hun handen aan het stuur te hebben.

