Macs, Macs en nog meer Macs. Afgelopen week vond een Apple-event plaats waarbij het bedrijf maar liefst drie nieuwe computers onthulde. Maar, er gebeurde meer in het wereldje van het techbedrijf. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie.

Apple-event: dit werd er aangekondigd

Deze week vond het laatste Apple-event van 2020 plaats. De avond stond geheel in het teken van de Mac. Apple kondigde maar liefst drie nieuwe computers aan. De nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini draaien allemaal op de Apple M1-chip. Dit is een flinke stap voor het bedrijf, want hiermee laat men Intel achter zich.

Wil je snel bijgepraat worden over alle aankondigingen? Lees dan onze Apple Silicon-event round-up voor een kort overzicht van alle nieuwtjes. Wanneer je alles wil weten over een van de nieuwe producten, tik je op de links hieronder.

→ Lees verder over de MacBook Air met M1-chip

→ Lees verder over de MacBook Pro met M1-chip

→ Lees verder over de Mac mini met M1-chip

Downloaden! macOS Big Sur nu beschikbaar

Ook tof: sinds afgelopen week kun je macOS (11) Big Sur downloaden op je Mac. We hebben er overigens behoorlijk lang op moeten wachten. De Mac-update werd afgelopen zomer al aangekondigd en is vanaf afgelopen donderdagavond verkrijgbaar. De opvolger van macOS Catalina brengt vooral meer uniformiteit aan: apps ogen meer als één geheel. Ook kun je voortaan met het Bedieningspaneel aan de slag, net zoals op je iPhone of iPad.

→ Lees verder over hoe je macOS Big Sur kunt downloaden

iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max verkrijgbaar in Nederland

Gisteren gingen de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max in de verkoop. Heb je tijdig een pre-order geplaatst? Dan heb je je toestel hopelijk al binnen, of ploft ‘ie vandaag op je deurmat. De normale iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn al eventjes verkrijgbaar en daarmee zijn alle vier iPhone 12-telefoons nu in Nederland te koop. Aankomende week publiceren we onze reviews van de 12 mini en 12 Pro Max, dus houd iPhoned in de gaten.

→ Lees verder over de Nederlandse release van de iPhone 12 mini en Pro Max

iOS 14.3 komt eraan: dit zijn de 8 belangrijkste functies

De publieke release van iOS 14.3 laat nog even op zich wachten, maar de bèta is inmiddels verkrijgbaar. Dat is goed nieuws voor ons ‘normale’ gebruikers, want we weten hierdoor al welke functies binnenkort naar de iPhone komen. Vanaf iOS 14.3 kunnen mensen met een iPhone 12 Pro (Max) bijvoorbeeld aan de slag met Apple ProRaw, een nieuwe fotofunctie speciaal voor de Pro-modellen. Ook introduceert iOS 14.3 een stille hint naar de aankondiging van de AirTag, Apples eerste bluetooth-tracker.

→ Lees verder over de 8 functies in iOS 14.3 om naar uit te kijken

Gerucht: Voorlopig geen nieuwe iPhone SE

Volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo brengt Apple voorlopig geen nieuwe iPhone SE uit. Hij verwacht dat de volgende versie van de goedkopere iPhone op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 verschijnt. De huidige SE verkoopt nog erg goed en bovendien wil Apple de komende maanden alle aandacht op de iPhone 12 richten.

→ Lees verder over waarom er voorlopig geen nieuwe iPhone SE uitkomt

Video van de week: iPhone 12 versus iPhone 12 Pro