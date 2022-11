Problemen voor de iPhone 14 Pro (iPhone-nieuws #45)

De iPhone 14 Pro wordt schaarser en is het voorbij voor “Hey, Siri”? Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 14 Pro is al beperkt leverbaar en dit is nog maar het begin. In een officiële verklaring waarschuwt Apple dat de levertijden alleen maar oplopen, als gevolg van coronabesmettingen in een een belangrijke iPhone-fabriek in China.

De belangrijkste iPhone-fabriek staat in het Chinese Zhengzou, een metropool met ruim 10 miljoen inwoners. Die ging eind oktober op slot nadat er coronabesettingen waren geconstateerd. Volgens Apple heeft dit gevolgen voor de levertijd van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

→ Waarom de iPhone 14 Pro-levertijd flink gaat oplopen

Wanneer je al langer een iPhone hebt, weet je dat je met ‘Hey, Siri’ de spraakassistent van Apple kunt oproepen. Vervolgens kun je Siri (bijna) alles vragen en krijg je meestal een bruikbaar antwoord.

Toch heeft Apple besloten dat er wat moest gaan veranderen. Volgens een recente nieuwsbrief van Mark Gurman, gaat Apple in 2024 stoppen met de zin ‘Hey Siri’. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner zegt dat de zin die je gebruikt om Siri te triggeren een stukje korter gaat worden.

→ Dit gaat er veranderen aan het “Hey, Siri”-commando

Twee weken geleden kwam iOS 16.1 uit en dat ging gepaard met een aantal problemen. Na het installeren van de update viel de wifi-verbinding bij veel mensen op willekeurige momenten weg. iOS 16.1.1 lost deze problemen nu eindelijk op.

De update is beschikbaar voor de iPhone 8 en nieuwer, voor alle modellen van de iPad Pro, voor de iPad Air derde generatie en nieuwer en de iPad (Mini) vijfde generatie en nieuwer.

→ Zo download en installeer je iOS 16.1.1

We horen de laatste maanden veel over de Apple mixed-reality headset. Deze VR/AR-bril van Apple moet als ‘unique selling point’ voor een soepele overgang van AR naar VR én terug zorgen. Daarom krijgt de Apple Reality volgens de geruchten een tweetal 8K-schermen en een enorm krachtige chip onder de motorkap.

Volgens DigiTimes moet de massaproductie van de Apple mixed-reality headset eind maart 2023 beginnen. Als deze informatie klopt, zien we een maand later de eerste officiële onthulling van dit product.

→ Wanneer gaat de massaproductie van de Apple Mixed Reality-headset starten?

De Chinese YouTuber “Scientific and technological aesthetics” is erin geslaagd de eerste iPhone Fold te maken. Het kostte zijn team meer dan 200 dagen en 37 iPhone-schermen, maar de iPhone V (zoals ze hem zelf noemen) kan dichtgeklapt worden.

Het doel van de YouTubers was om zoveel mogelijk originele iPhone-onderdelen te gebruiken in de vouwbare iPhone. In de video is te zien hoe het team steeds een stap dichterbij de iPhone V komt. De video is in het Chinees, maar er is Engelse ondertiteling beschikbaar.

→ Zo ziet de vouwbare iPhone Fold eruit

Twee ontwikkelaars die zichzelf Mysk noemen deelden op Twitter data van de App Store. Op deze beelden is te zien dat Apple data verzamelt van de momenten waarop jij als App Store-bezoeker het scherm aanraakt.

Met deze data kan Apple dus heel gedetailleerd bijhouden wat jij doet in de appwinkel. Dit geldt voor zowel het tikken op apps die te koop zijn als het (per ongeluk) tikken op getoonde advertenties.

→ Hoe zit het met privacy in de App Store?

