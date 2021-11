Deze nieuwe functies krijgt je iPhone binnenkort (iPhone-nieuws #45)

iOS 15.2 komt eraan en voegt allerlei nieuwe functies aan je iPhone toe. En hoe staat het er eigenlijk met de langverwachte Apple Car voor? Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

De volgende grote tussentijdse update voor de iPhone is iOS 15.2. Inmiddels is daarvan de tweede bèta (een testversie) verschenen, met opvallend veel veranderingen. Afgelopen week hebben we ze op een rijtje gezet.

Er komt bijvoorbeeld een optie bij om je digitale nalatenschap te regelen, waar je waarschijnlijk liever niet aan denkt. Ook wordt de Berichten-app vanaf iOS 15.2 een stuk veiliger voor kinderen.

→ Dit zijn de nieuwe functies van iOS 15.2

WhatsApp heeft een nieuwe functie gelanceerd en kun je nu gebruiken op andere apparaten zoals je Mac, ook zónder iPhone. In WhatsApp Web, Desktop en Portal hoef je telefoon dan niet meer gekoppeld te zijn.

Het was al mogelijk dat je WhatsApp op je Mac kon gebruiken, maar daarvoor moest je iPhone wel altijd in de buurt blijven. De berichten werden dan via je telefoon doorgestuurd naar je desktop.

→ Zo gebruik je WhatsApp op de Mac zonder iPhone

De auto-experts van de website Vanarama hebben een 3D-model gemaakt van de Apple Car die je in de browser (ook op je iPhone) kan bekijken. Ze hebben hiervoor de officiële patenten van Apple erbij gepakt om de look van de auto te realiseren.

Het mooie is dat je de auto 360 graden kan draaien en zelfs kan instappen. Wanneer je de auto wat beter bekijkt, zie je bij elk van de blauwe bolletjes op welk patent dat onderdeel gebaseerd is. Check bijvoorbeeld het glas, dat uit één geheel bestaat. Dit is gebaseerd op patent US10384519B1.

→ Kijk en bewonder het Apple Car-concept

Vanaf nu kun je de Netflix-games Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast and Teeter Up downloaden in de App Store. Je hebt natuurlijk wel een Netflix-abonnement nodig om ze te kunnen spelen.

Je kunt de spelletjes natuurlijk ook via de app van de streamingdienst spelen. Netflix kondigde een paar weken geleden al aan voortaan ook games te gaan uitbrengen.

→ Dit moet je weten over Netflix-games

Zelfs al heb je alle opties van iOS doorgespit op je iPhone, toch zijn er altijd onderdelen die je over het hoofd ziet. Sommige features zijn simpelweg handig, maar andere opties besparen je ook tijd.

We hebben afgelopen week daarom een leuke mix voor je bij elkaar gezet. Wist je bijvoorbeeld dat je de volgorde van de thuisschermen kunt aanpassen? En dat je livetekst ook in Safari kunt gebruiken?

→ Dit zijn de geheime functies van iOS 15

Soms moet je weken, zo niet maanden wachten voordat je het toestel geleverd krijgt. Gelukkig lijkt het de komende weken beter te worden en is de iPhone 13 weer op voorraad.

De kloof tussen vraag en aanbod lijkt langzaam smaller te worden, onder andere dankzij de verbeterde productie. Ook lijkt het erop dat sommige onderdelen die nodig zijn voor het produceren van de nieuwe iPhones weer beter beschikbaar zijn.

→ Zo zit het met de iPhone 13-voorraad

