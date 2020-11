We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Apple-event op 10 november

Apple organiseert op 10 november een nieuw event! De slogan is ‘One More Thing’. Het event start die dag om 19.00 uur Nederlandse tijd en is dan op de officiële Apple-website te volgen. Waarschijnlijk kun je de presentatie dan ook op het YouTube-kanaal van het bedrijf kijken. Door de coronacrisis gaat het waarschijnlijk om een vooraf opgenomen video waarin Apple zijn aankondigingen doet. Vermoedelijk krijgen we de eerste Macs met Apples eigen ARM-chips te zien.

‘Eerste ARM-Macs zijn 13 inch MacBook Pro en MacBook Air’

Nu de datum van het event bekend is, draait de geruchtenmolen natuurlijk op volle toeren. Een bekende lekker beweert dat de eerste twee ARM-Macs die Apple op 10 november aankondigt, een 13 inch-MacBook Pro en een MacBook Air van dezelfde grootte zijn. De betrouwbare lekker LOvetodream zette na de aankondiging een korte, maar toch vrij duidelijke boodschap op Twitter: “13 inch x 2”. Of de laptops tegelijk met de ARM-chip ook een nieuw design krijgen, is nog onduidelijk.

iOS 14.2 beschikbaar met nieuwe emoji, wallpapers en meer

Apple heeft deze week iOS 14.2 uitgebracht. De nieuwe software is beschikbaar voor alle recente iPhones. De update brengt heel wat nieuwe functies met zich mee. iOS 14.2 en iPadOS 14.2 bevatten ruim 100 nieuwe emoji, waaronder een ninja, een ijsbeer en een anatomisch hart. Ook zijn er acht nieuwe wallpapers beschikbaar. Daarnaast brengt de update weer de gebruikelijke verbeteringen en probleemoplossingen.

‘Compacte Mac Pro mini en vernieuwde iMac op komst’

Apple werkt momenteel aan een Mac Pro mini en een nieuwe versie van de iMac. Apples krachtigste desktop wordt waarschijnlijk twee keer zo klein als het huidige werkstation. Beide pc’s krijgen vermoedelijk een door Apple gemaakte Silicon-processor. Dat claimt het doorgaans goed ingevoerde Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. De zakelijke publicatie weet niet of de kleinere Mac Pro een vervanger van het huidige model is, of een aanvulling. Wel staat vast dat de nieuwe Pro ongeveer half zo groot is als het huidige model, aldus Bloomberg. Ook geeft men aan dat de nieuwe desktop een krachtigere chip heeft.

‘AirPods 3 met AirPods Pro-design gelekt op eerste foto’s’

De eerste gelekte foto’s van de AirPods 3 laten zien hoe de reguliere AirPods veel meer op de AirPods Pro gaan lijken. De foto werd geplaatst op het Japanse blog MacOtakara, een bekende naam als het om Apple-geruchten gaat. Op de foto zien we een AirPod waar de siliconen oordopjes nog niet op zitten. Wat vooral opvalt, is hoe het design van deze nieuwe AirPod nauwelijks te onderscheiden is van dat van de AirPods Pro.

iPhone 12 mini winactie

Met vier nieuwe iPhones dit najaar doen we er met iPhoned nog een schepje bovenop. Na de iPhone 12 Pro geven we ook de iPhone 12 mini weg! Al een aantal jaar geven we in het najaar de nieuwe iPhone weg. Zo ook dit jaar met de iPhone 12 Pro, waar duizenden iPhoned-lezers aan mee hebben gedaan. Omdat Apple dit jaar voor het eerst vier nieuwe iPhones presenteert, doen we dit nog eens dunnetjes over. Ook de iPhone 12 mini gaan we aan een gelukkige lezer weggeven.

