Deze nieuwe Macs zijn er en Apple CarPlay 2.0 (#iPhone-nieuws 44)

Apple heeft nieuwe Macs gepresenteerd en Apple CarPlay 2.0 komt sneller dan je denkt. Dit was het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft vorig jaar aangekondigd dat CarPlay een flinke upgrade krijgt. CarPlay 2.0 krijgt een compleet nieuwe interface en neemt vrijwel alle schermen van je auto over. Met de vernieuwde variant van het besturingssysteem is het eindelijk mogelijk om bepaalde functies van de auto zelf te bedienen, zoals de airco en de radio.

→ Maar wanneer komt Apple CarPlay 2.0?

Een slimme deurbel is handig omdat je altijd en overal kunt zien wie er voor je deur staat. Nou kost een beetje slimme deurbel al snel een paar honderd euro, wat toch een behoorlijke investering is. Wil je op een goedkope manier de gemakken van een slimme deurbel ervaren, dan koop je er een bij de Action.

→ En zo goed is deze slimme deurbel

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als we de geruchten moeten geloven werkt Apple aan een goedkopere versie van de MacBook. Deze uitvoering wordt waarschijnlijk uitgebracht naast de MacBook Air en de MacBook Pro en is voornamelijk bedoeld voor studenten. Hiermee probeert Apple de tegenvallende verkoopcijfers van de MacBook tegen te gaan.

→ Zoveel gaat de goedkope MacBook kosten

De meest recente update van iOS 17 brengt niet alleen nieuwe functies mee. Ook de batterijduur weer een stukje beter geworden in vergelijking met iOS 17. Een YouTubekanaal heeft de batterijduur van vijf verschillende iPhones die waren bijgewerkt naar iOS 17.1 getest. Maar de batterijduur bij sommige iPhones was toch een stuk slechter.

→ Deze iPhones doen minder lang met hun acculading

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je klaar met alle advertenties op Instagram en Facebook? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf deze maand krijg je de optie om reclames te verbergen in deze apps. Helaas is dat niet gratis, want om de advertenties uit te schakelen moet je namelijk een betaald abonnement afsluiten bij Facebook of Instagram.

→ Zoveel ga je betalen voor Facebook en Instagram

Wanneer je een iPhone hebt en een iPad of een Mac, dan ken je ongetwijfeld de functie AirDrop. Met AirDrop wissel je snel en simpel bestanden uit, zonder dat je daar een kabel of een usb-stick voor nodig hebt. Het is dan behoorlijk frustrerend als AirDrop niet werkt zoals het hoort. Geen zorgen! Wij lossen het probleem voor je op.

→ Zo werkt AirDrop weer zoals naar behoren

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix heeft onlangs de prijs voor een standaard abonnement met bijna twee euro verhoogd. Amazon Prime volgt nu ook met een prijsstijging. Amazon noemt geen reden voor de prijsverhoging en geeft alleen aan dat ze in de dienst blijven investeren. Het is ook nog niet duidelijk of Amazon Prime ook in België duurder gaat worden, aangezien de prijzen op de website daar nog niet zijn aangepast en in Nederland wel.

→ Dit ga je voortaan betalen voor Amazon Prime

Het gebruik van een adblocker is een makkelijke manier om advertenties te omzeilen op YouTube. Handig, zeker nu het videoplatform steeds meer reclames toevoegt aan de gratis versie. Helaas zijn adblockers binnenkort niet meer toegestaan op YouTube en moet je overstappen op YouTube Premium voor reclameloos video’s kijken.

→ Maar zo betaal je minder voor YouTube Premium

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We wisten het stiekem al, maar Apple heeft een nieuwe versie van de iMac aangekondigd. Maar er werden meer aankondigingen gedaan. Apple heeft ook een nieuwe MacBook Pro laten zien. Beide Macs hebben nu de nieuwe M3-chip. Dit maakt ze volgens Apple weer een heel stuk sneller dan de vorige Macs.

→ Zoveel kosten de nieuwe MacBook Pro en iMac

Meer iPhone-nieuws