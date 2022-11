Wanneer komt iOS 16.2 uit? (iPhone-nieuws #44)

iOS 16.2 komt sneller dan je denkt en jezelf berichten sturen op WhatsApp. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

iOS 16.2 is de volgende grote tussentijdse update voor de iPhone, met veel nieuwe functies. Apple-insider Mark Gurman denkt te weten wanneer de iOS 16.2 release plaatsvindt: de software zou medio december verschijnen.

Gurman meldt het in zijn wekelijkse nieuwsbrief, waarin hij zijn verwachtingen deelt over de laatste twee maanden van 2022. De laatste grote tussentijdse-update voor de iPhone in dit jaar is iOS 16.2 en de software mogen we verwachten in december, meldt hij.

WhatsApp gaat binnenkort je eigen nummer als contactpersoon tonen in de app zodat je een bericht naar jezelf kunt sturen.

De website WABetainfo, een site die zich richt op bètaversies van WhatsApp, vond dit in de nieuwste bèta (2.22.24.2). Maar waarom zou je deze (beetje vreemde) functie eigenlijk willen gebruiken?

De iPhone 14 Pro-camera is enorm verbeterd ten opzichte van de voorganger. Tenminste, dat is wat gerenommeerde experts zeggen.

In een uitgebreide review van de camera van de iPhone 14 Pro is de nieuwe techniek van Apple door experts als positief beoordeeld. Lux, de maker van de populaire camera-app Halide beoordeelt jaarlijks de camera van het vlaggenschip van Apple. De uitslag is ditmaal uitstekend.

Een Apple Watch met 4G is ideaal voor sporters als hardlopers en wielrenners. De smartwatch kan je gegevens tracken en vertelt alles over je snelheid, hartslag en meer. Toch moet je vaak nog je iPhone op zak hebben. Bijvoorbeeld om onderweg bereikbaar te blijven of muziek te kunnen streamen.

Met KPN Multisim kun je de iPhone voortaan thuislaten. Het nieuwe abonnement zorgt ervoor dat het horloge altijd en overal met internet verbonden is. Eerder bracht T-Mobile al eenzelfde soort bundel uit.

Er gaan al verschillende geruchten over de iPhone SE 4. Zo krijgt deze nieuwe versie van de budget-iPhone de look van de iPhone XR. Toch is dat nog niet helemaal zeker, zegt de doorgaans goed geïnformeerde Ross Young.

Volgens hem is Apple er nog niet helemaal uit wat voor scherm ze willen gebruiken voor de iPhone SE 4. Hij is van mening dat Apple nog verschillende soorten schermen overweegt. Er zijn twee fabrikanten van een 6,1 inch-display (oled) die Apple nog in het vizier heeft.

Misschien denk je meteen dat de iPhone 15 geen periscoopcamera gaat krijgen, maar volgen de geruchten komt deze speciale camera nog wel.

Maar, de betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zei op Twitter dat een andere verwachte camera-feature waarschijnlijk niet gaat komen.

